CHP’den Erdoğan’a ‘atletli fotoğraf’ yanıtı: Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmedi

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CHP Sözücü Bülent Tezcan, Erdoğan’a ‘atletli fotoğraf’ yanıtı verirken “O fotoğraf Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf değil” dedi: “Fanilayı bırak fileye bak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında atletle yemek yediği fotoğrafının yayınanmasının ardından “Atatürk’ü atletle görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu?” demişti.

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Erdoğan’a basın toplantısında yanıt veren Tezcan, AKP’nin 15 yılda ‘faiz lobisi’ne çalıştığını belirterek, toplumsal tahribatın kat kat arttığını söyledi.

Tezcan, 15 yılda fuhşun yüzde 790, uyuşturucu kullanımının yüzde 678 arttığını, kullanma yaşının da ilkokula indiğini belirterek, suç oranını yüzde 231 arttığını, gerçek Türkiye’nin gündeminin bu olduğunu kaydetti.

‘Fanilayı bırak fileye bak’

CHP sözcüsü şöyle devam etti: “Bu gündemi bırakmışlar fanilayla raconla uğraşıyorlar. Sayın Erdoğan, fanilayı bırak fileye bak fileye. Vatandaşın filesine bak. Milletin filesiyle ilgilen. Milletin filesi bu hale gelmiş. Bütün bunlar gerçek tartışma konularını kapatma planlarıdır ama kapattırmayacağız. Çünkü biz Türkiye’de zenginliğin paylaşıldığı bir ülke kurmak istiyoruz. Siyaseti bunun için yapmak istiyoruz. Milletin filesi boş. Merak ediyorum o fotoğraftan çok rahatsız olmuşlar demek ki halkın içerisinden halkın bir parçası olan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ciddi bir biçimde ürkmüşler. Bu korkuları, sevindirici. Merak ediyorum, o fotoğraf Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf değil. Niye rahatsız oldular? Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilmiş bir fotoğraf olsaydı ilk önce biz, herkes rahatsız olurdu. Herkes bilir ki CHP genel başkanı, hayatının hiçbir döneminde, meczupların dizinin dibine oturup fotoğraf çektirmemiş, çektirmez de.”

‘Çankaya’ya çıkmadı’

CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan herkesin Mustafa Kemal Atatürk’ün de koltuğuna oturduğunu söyleyen Tezcan, Atatürk’ün bir de cumhurbaşkanlığı koltuğu olduğunu kaydetti: “O koltuğun ağırlığını taşımaktan korkanlar şeklen seçilmiş olsalar da o koltuğa hiç oturmamış, oturamamışlardır. Onun için de Çankaya’ya hiç çıkmamışlarıdır. Bir saray inşa edip sarayda kendilerine mahsus bir koltuk tahsis etmişlerdir. Kendileri de zannediyorum, Atatürk’ün koltuğuna layık olmadıklarının farkında olduklarından ayrı bir koltuk tahsis etme ihtiyacı duymuşlardır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna layık bir lideri milletimiz önümüzdeki günlerde seçip yine hak ettiği yere oturtacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunu hak eden kişiye emanet edecektir.”

‘Nuriye-Semih’ pankartı

‘Nuriye Semih yaşasın’ yazılı pankart açan Beşiktaşlı taraftarların terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandığını hatırlatan Tezcan, şunları kaydett: “Açlık grevi, 168’inci günde. İki kişi ‘Ekmeğimi, işimi geri istiyorum’ diyor, bununla ilgili pankart açtı diye gençler tutuklanıyor. Bu deli gömleğidir. Bu deli görmeliğini yırtıp atmadıkça bize rahat ve kurtuluş yok. ‘Nuriye ve Semih ölsün’ diye pankart açsalardı muteber mi olacaklardı? Muteber olmak için ölüm güzellemesi mi yapılmalı? Herkesin vicdanına sesleniyorum; böyle bir Türkiye’yi istemediğimiz için yaşamın her alanında ‘adalet’ diyoruz.”

‘Gazeteciler haksız yere tutuklu’

Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmak zorunda olduğunu yineleyen, ‘FETÖ’yle mücadelenin sulandırıldığını belirten Tezcan, “Gazeteciler halksız yere tutuklanıyor. Sözcü gazetesi ile ilgili sahte bilirkişiler tayin ediliyor. Sahte raporlar düzenletiliyor. Bu raporlar ile olmayan suç varmış gibi icat edilip hüküm verme kumpasları planlanıyor” diye konuştu.

‘Herkes hafız olmak zorunda mı?’

Halk eğitim merkezlerinde halk oyunlarının öğretilmesinin yasaklandığını anımsatan CHP’li sözcü, şu soruları yöneltti: “İktidar sahipleri, akıllarına geldikçe her iki sözlerinden birinde milli, manevi değerlerden bahsediyorlar. Yerli ve milli olmaktan bahsediyorlar. Ama halk eğitim müdürlükleri kanalıyla yerli ve milli oyunlarımızın öğretilmesini yasaklamışlar. Zeybek oynanmasından mı, horon tepilmesinden mi rahatsızsınız? Halk Eğitim Merkezleri, sadece hafız yetiştirme merkezi midir? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Kimsenin din, diyanet ile ilgili bir problemi yok. Herkes hafız olmak zorunda mı? Biri de Zeybek, horon oynayacak. Neden toplumu sadece bir pencereden dizayn etmek ve sanki tek bir ihtiyacı varmış gibi görmek, göstermek istiyorsunuz?”

‘Öyle kolay değil o işler’

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı yönündeki iddiaları CHP’nin uydurduğunu söylediği açıklamasına değinen Tezcan, şöyle konuştu: “Bunu kendimiz mi uydurduk? Antalya toplantısı diye bir toplantısı olmadı mı AKP’nin. AKP’nin Antalya toplantısında sayın Erdoğan, o sözleri söylemedi mi? Baktılar ki bu sözlerin altında kalıyorlar. Bu sözleri millet taşımıyor ondan sonra geri dönüş yolu arıyorlar. Herkes bilsin ki Kemal Kılıçdaroğlu’nu haksız yere tutuklamaya kimsenin gücü yetmez. Öyle kolay değil o işler. Lafı ortaya atıp milleti başka şeyler ile korkutarak ülkeyi yönetmezsiniz.”