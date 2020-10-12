CHP’den ’emekli maaşı’ çıkışı: Kimin parasıyla övünüyorsunuz?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, emeklilere ne kadar maaş ödediklerini anlatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u eleştirdi.

Fotoğraf: Arşiv

Yazılı açıklama yayınlan Selçuk, ağustos ayında 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekliye 30.5 milyar lira ödendiğini belirtti. Son iki yılda ise 674.5 milyar lira aylık ödemesi yapıldığını kaydetti.

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Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında, bakana “Gerçekten bu laflar neyin nesidir anlayamıyorum. Neyi söylemek istiyor ki?” diye seslendi.

Emekli maaşının, devletin emeklilere taahhüdü olduğunu aktaran sözcü, emekli maaşlarının kaynağının, yine o maaşı alan insanlara çalışırken yapılan maaş kesintileri olduğunu anımsattı.

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz kimin parasını kime veriyorsunuz da ondan sonra övünüyorsunuz? Ya da ne demek istiyorsunuz? Şunu mu demek istiyorsunuz… ‘Allah’a şükür bu günlerde de emekli maaşlarını ödedik, önümüzdeki dönem Allah kerim’ mi demeye çalışıyorsunuz… Bunlar çok tehlikeli laflardır. Tabi ödeyeceksiniz emeklinin, memurun maaşlarını. İlaç firmalarının paralarını ödemiyorsunuz, bazı kuruluşların paralarını ödemiyorsunuz, iskonto istiyorsunuz… Buraya mı gidiyoruz emeklilerde?”

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Öztrak’ın emeklilerle ilgili sözleri aşağıdaki videoda ilgili bölümde bulunabilir.