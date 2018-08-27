CHP’den ‘ekonomik kriz’ önlemi: Yarın kriz masasını toplayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi takip için bir kriz masası kurduklarını belirterek “Yarın kriz masasını toplayacağız” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

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AA’nın aktardığına göre, toplantının ardından konuşan Öztrak, pek çok emeklinin, bayram öncesinde maaşlarını almak için bankalara gittiklerinde, maaşlarını erken alacak listesinde olmadıklarını gördüğünü, krizin ilk faturasının emeklilere çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’a cumhurbaşkanlığı köşkü yapma kararı aldığını anımsatan Öztrak, “1071 metrekare mi olsun, 5 dönüm mü, 10 dönüm mü olsun, bunları tartışıyorlar. Beyler, eğer bu kadar paranız varsa neden bayramdan önce emeklilerin yüzünü güldürmediniz? Eğer tasarruf edecekseniz, önce binlerce metrekarelik saraylardan, saray saltanatından vazgeçeceksiniz” dedi.

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Seçim öncesinde Türk lirasındaki değer kaybının, akaryakıta yansımaması için ÖTV ayarlama yöntemi uygulayan iktidarın 2 milyar liralık vergiden vazgeçtiğini söyleyen Öztrak, “Yılbaşında 55 litrelik bir aracın deposunu 5 defa dolduran asgari ücretli, şimdi ancak 4 depo doldurabiliyor” dedi.

Öztrak, bunun gıda fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, “Vatandaşın alım gücü günden güne eriyor. Vatandaşın lehine olacak hiçbir şeyin yapıldığını görmüyoruz. Fındık taban fiyatı neden hala açıklanmıyor? Geçen sene bu tarihlerde 3,60’lık kurla 9,5-10 lira olan fındık taban fiyatının bu yıl 18 lira olması gerekiyor. Fındık taban fiyatlarının bir an önce açıklanmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

CHP sözcüsü, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizi takip için bir kriz masası kurduklarını da anımsatarak, yarın kriz masasını toplayacaklarını, parti meclisine bunla ilgili bir rapor sunacaklarını kaydetti.