CHP’den ekonomi raporu: Gerçek işsiz sayısı 8 milyon 475 bin

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporuna göre Türkiye’de işsiz sayısı resmi rakamların aksine 8 milyon 475 bin kişi. TÜİK rakamlarına göre ise Türkiye’de 4 milyon 730 bin kişi işsiz.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, işsizlik oranı şubatta geçen yılın aynı ayına göre 4.1 puan artarak yüzde 10.6’dan yüzde 14.7’ye çıktı. Genç nüfus arasındaki işsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 7.1 puan artarak yüzde 19’dan yüzde 26.1’e yükseldi.

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Resmi işsiz sayısı 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişiyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

İstihdam edilenlerin sayısı şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.8 puanlık azalışla yüzde 44.8’e geriledi.

İşsiz olduğu ve iş bulsa hemen çalışabilecek durumda olduğu halde iş bulma umudu olmadığı için iş aramayan, bu nedenle de TÜİK’in işsiz kabul etmediği 2 milyon 517 bin kişi de dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısı 7 milyon 247 bine, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 20.9’a kadar yükseliyor.

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Eksik istihdamdakiler (daha uzun süre çalışabileceği halde kısa süreli çalışanlar ve mesleğinde çalışmadığı için iş arayanlar) de dahil edildiğinde Türkiye’deki toplam atıl iş gücü (geniş anlamda işsizlik) yüzde 24.5’e, bunların sayısı da 8 milyon 475 bin kişiye kadar çıkıyor.