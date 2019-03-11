CHP’den Edremit düzeltmesi: Arslan değil İnceoğlu disipline sevk edildi

CHP genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, bugün parti disiplin kurulan sevk edilen kişinin CHP’nin Balıkesir’in Edremit ilçesindeki adayı Selman Hasan Arslan değil eski Akçay belediye başkanı Cahit İnceoğlu olduğunu açıkladı.

Balıkesir’de seçim irtibat bürosu açılışında mikrofonun açık kalması üzerine eski Akçay belediye başkanı Cahit İnceoğlu’nun ezan okunduğu sırada imamla ilgili kullandığı argo ifadeler duyulmuştu.

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Öztrak ise bugün Arslan’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söylemişti.

Arslan’ın isminin ‘sehven‘ geçtiğini söyleyen Öztrak, ikinci açıklamasında şunları söyledi: “Bugün düzenlediğim basın toplantısında, sorulan bir soru üzerine yaptığım açıklamada Edremit belediye başkan adayı ifadesi sehven geçmiştir. Edremit’teki olayda kesin ihraç talebiyle disipline verilen, sela konusunda yakışıksız ve kabul edilemez sözleri nedeniyle eski Akçay belediye başkanı Cahit İnceoğlu’dur. Edremit belediye başkan adayımız Selman Hasan Arslan’ın bu süreçle ilgisi yoktur.”