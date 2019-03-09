CHP’den destek: Cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Akşener’in yanındayız

CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mahkemeye verdiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e destek çıktı.

Fotoğraf: DHA

Akşener, geçen hafta Denizli mitinginde halkı selamlarken “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” diyerek Erdoğan’ı eleştirmişti. Bunun üzerine ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Akşener’i mahkemeye veren Erdoğan “Birileri cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin” ifadelerini kullanmıştı.

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DHA’nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas adayı Ali Akyıldız’ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

CHP’li yönetici, “Böyle bir cumhurbaşkanlığı, böyle bir siyaset olur mu?” diye sorarak bu sözlerin tehdit anlamı taşıdığını, hukukun askıya alındığını söyledi.

“Hukukun olmadığı yerde devlete devlet denmez, mafya organizasyonu denir” diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hukukun olmadığı yerde can ve mal güvenliği de olmaz. Hukukun olmadığı yerde devlet de adalet de olmaz. Kendi makamından, kendi gücünü kullanarak bir siyasi partinin genel başkanını beğenmediği laflarından dolayı tehdit ediyorsun. Sana diz çöken, sana teslim olan alçak olsun. Senin lafından korkan namert olsun. Biz senin hapis tehditlerinle sana boyun eğecek değiliz. Buradan söylüyoruz; cumhurbaşkanının tehditlerine karşı Meral Akşener’in yanındayız, Meral Akşener’i destekliyoruz.”