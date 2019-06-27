CHP’den Demirtaş’a teşekkür: Kendini değil toplumu düşündü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis’te yaptığı konuşmada yerel seçimde verdiği destek için HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a teşekkür etti.

Fotoğraf: DHA

Kaya, “En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden ‘Türkiye’nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var’ diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş’a ediyorum” diye konuştu.

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Kaya’nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.

Demirtaş ‘kararsızlık falan yok, olmamalı da’ demişti:

İstanbul seçiminde Ekrem İmamoğlu’na destek veren Demirtaş şu açıklamayı yapmıştı: “Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP’nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir. Bizler eşitçe, kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen yurttaşlarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Bugün için, Sn. İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, ‘zorla güzellik’ de olmaz.”