CHP’den Değirmenci’ye destek: Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıkladığı için Kanal D’nin iş akdini feshettiği haber spikeri İrfan Değirmenci’ye destek verdi: “Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine ‘Hayır’ diyecekken, Doğan Grubu’nun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir.”

Değirmenci, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ oyu kullanma sebebini 20 maddede açıklamıştı: “Bilim insanını, sanatçıyı, yazarı, çizeri, öğrenciyi, işçiyi, çiftçiyi, madenciyi, gazeteciyi, itaat etmeyen herkesi düşman bilene #Hayır!”

Kanal D de kanalın bağlı olduğu Doğan grubunun ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar verdiği gerekçesiyle Değirmenci’yi işten çıkarıp şu açıklamayı yapmıştı: “Bu ilkemiz, ekrandaki yayınlarımız kadar, çalışanlarımızın sosyal medya paylaşımlarını da kapsıyor. Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi defalarca dile getirdik, bütün arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşımız İrfan Değirmenci, sosyal medyada, 10 Şubat tarihinde yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olmuştur. Bu nedenle kendisiyle iş akdimizi sonlandırıyoruz.”7

‘Demokrasiyi araç olarak görenler zihniyetlerini yansıtıyor’

Yazılı bir açıklama yapan ve Değirmenci’nin işten çıkarılmasını ‘baskı ortamı’nın bir örneği olarak değerlendiren Ağbaba, “Toplumda ‘Hayır’ diyenlere yönelik baskılar her geçen gün artarken, demokrasiyi yalnızca bir araç olarak görenler bu zihniyetlerini yansıtır şekilde, referandumun demokratik bir ortamda gerçekleşmemesi için her yolu denemektedir. İnsan haklarının, ifade ve düşünce özgürlüğünün, haberleşme hakkının ve basın özgürlüğünün derdest edildiği bir süreç içerisinde referanduma gidilmektedir” dedi.

‘Bu düşmanca tavır aydınlatıcı’

Doğan Grubu’nun ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyeceğini söyleyen çalışanlarına karşı farklı bir tutum içinde olduğunu belirten CHP’li vekil şöyle devam etti: “Okuyucu ve izleyicilerinin çok büyük bir kısmı, bu ülkenin bir tek adamlığa teslim edilmesine “Hayır” diyecekken, Doğan grubunun bizlere bu düşmanca tavrı hazindir. Bu düşmanca tavır, kimin nerede durduğunun anlaşılması açısından önemli ve bizce bir o kadar da aydınlatıcıdır.”

Değirmenci’yi ‘korkmadan gerçekleri haykırabildiği’ için gönülden kutladıklarını kaydeden Ağbaba sözlerini şöyle bitirdi: “Tarih her daim, kalemini ve vicdanını satanları değil, onuruyla dik duruş sergileyenleri yazmıştır ve yine böyle olacaktır. Bir kez daha karanlık kaybedecek, aydınlık kazanacaktır.”