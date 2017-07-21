CHP’den darbe komisyonu raporuna yanıt: AKP-FETÖ kardeşliğine vurgu yaptık

Meclis’te kurulan darbe komisyonun ‘FETÖ’yü darbe yapma konusunda cesaretlendirmekle’ suçladığı CHP, komisyon raporuna 70 sayfalık yanıt verdi.

‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından rapora yapılan eklemede, CHP’nin darbe girişimine ilişkin tavrının ilerleyen süreçte değiştiği savunulurken, “Ana muhalefet partisinin (CHP) FETÖ’nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

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Suçlamalara yanıt için iki gün süre verilen CHP rapora, komisyonun AKP’li başkanı Reşat Petek üzerinden çatmıştı: “Çıkart maskeni, boğazına kadar FETÖ’nün içine gömülmüşsün.”

‘AKP çok büyük gaflete düştü’

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, CHP’nin ek yanıtında AKP’li isimlerin ‘FETÖ’ hakkındaki övgü dolu demeçleri, gazete küpürleri ve fotoğraflar yer aldı.

Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen CHP’li Zeynel Emre, yanıtta ‘AKP-FETÖ kardeşliği’ne vurgu yaptıklarını söyledi.

Emre şöyle devam etti: “15 Temmuz; işbirliklerinin, yoldaşlıklarının, suç ortaklıklarının perdelenmesi ve muhalefetin felç edilmesi için bir lütuf olarak kullanılmaktadır. AKP çok büyük gaflete düştü. Dava kardeşlikleri katıksız bir suç ortaklığına dönüşmüşken, bunu gizlemenin yolunu CHP ve lideri Kılıçdaroğlu’nu kriminalize etmeye çalışmakla olmuştur.”