CHP’den ‘dar gelirli’ raporu: Kira ve fatura sonrası elde 573 lira kalıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmada bir yılda temel kalemlere yapılan zamlardan bahsedilirken, asgari ücretin azlığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Ağbaba, son günlerde ‘kabarık’ gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının gündem olmasının ardından hazırladığı çalışmasını paylaştı.

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CHP’li yönetici, asgari ücretli ve düşük maaşla geçimini sürdüren emeklilerin faturalara ve kirayı ödemesinin ardından maaşından arta kalan parayla temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekti. Ağbaba, “Kira ve faturalardan sonra emeklinin ve asgari ücretlinin elinde sadece ekmek alabilecek para kalıyor” ifadelerini kullandı.

Ağbaba’nın çalışmasında şunlar kaydedildi:

*Son bir buçuk yılda elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70’i bulurken, doğalgaz ise yüzde 53.8 zamlandı.

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*TÜİK’in son enflasyon rakamlarına göre kiralara yüzde 15.18 zam yapıldı. Bu kapsamda ortalama 1000 TL olan bir kira, yeni yılla birlikte 1150 TL’ye yükseldi.

*Yeni yılda maaşlar, en düşük memur emeklisine 134 TL artarak 2 bin 560 TL, en düşük işçi emeklisine ise 77 TL zam yapılarak 1255 TL’ye çıktı. Asgari ücret de 2 bin 324 TL oldu. Söz konusu artışlar yüksek faturalar ve kira giderleri düşünüldüğünde yetersiz kaldı.

*Ankara’da yeni yılla doğalgaz faturası ortalama 456 TL’ye, elektrik faturası ortalama 145 TL’ye çıktı. Ortalama 1000 TL tutarında olan kiralar da bin 150 TL’ye çıktı. Buna göre yalnızca kışın ısınma için en çok kullanılan doğalgaz ve elektrik faturalarının toplamı 601 TL oldu. Kira gideri de eklendiğinde gider yalnızca iki fatura ve bir kirada ortalama 1751 TL’yi buldu.

*Doğalgaz ve elektrik faturası ile kira için ödenen tutar değerlendirildiğinde asgari ücretle geçinenlerin elinde 573 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ile geçinenlerin elinde 809 TL kalırken, en düşük işçi emeklisi ise kira ve faturaları ödeyebilmek için 496 TL’ye daha ihtiyaç duyuyor.