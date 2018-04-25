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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet’in ‘Gül’ haberine CHP’den yalanlama: Sabote etmek istiyorlar

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Cumhuriyet gazetesinin CHP’nin Abdullah Gül’ü muhalefetin ‘çatı adayı’ yapmak için uğraştığı yönündeki haberini CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Tezcan, CHP genel merkezinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, “Bugün gazetelerde, ’CHP’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Abdullah Gül ısrarının olduğu’ haberleri yer aldı (Cumhuriyet’in manşetindeki Erdem Gül imzalı ‘CHP Gül’de ısrarlı’ başlıklı haber). Bu doğru mu? Bugün Kılıçdaroğlu, Akşener’e böyle bir öneride bulunacak mı?” diye soruldu.

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Tezcan şu yanıtı verdi: “Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP’nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir.”

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de söz konusu haber üzerine “CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak da” demişti.

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‘Haberlerin kaynağı dinamitlemek isteyenler’

CHP’nin en geniş ve güçlü ittifakı kuracak bir modelin peşinde olduğunu ve bir isim rezervlerinin olmadığını belirten Tezcan şöyle devam etti: “Görüyoruz ki bu ittifakın kurulmasını dinamitlemek isteyen bazı çabalar ve çalışmalar var. Muhtemelen sözü edilen haberlerin kaynağı da o çabaların özel girişimleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ben gazeteleri suçlamıyorum, sadece haber kaynaklarına bir kere daha dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yapmak istiyorum. Çünkü bu görüşmeler, ittifak çok hassas nezaket ilişkilerini gerektirir. Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, inançları, eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız. Bu çerçevede özellikle bu buluşmayı daha başlamadan sabote etmek, dinamitlemek isteyen çevreler var. Bu çevrelerin başında tek adam koalisyonu, saray geliyor. Saray özellikle bu tip buluşma girişimlerinden çok ciddi rahatsız. Çünkü iktidarının sonu oradan geçiyor, reçete orada. Bu noktada herhangi bir isim, aktör üzerinde husumet yaratacak bir dille bu süreci yürütmemizi istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sonuç itibarıyla, aday olmak isteyenler bellidir, aday olma potansiyeli olanlar bellidir. CHP de aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir.”

Muharrem İnce’ye ‘ince’ uyarı

Tezcan’a Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Gül’ün adaylık ihtimaline karşı sert açıklamaları da soruldu.

Tezcan bunun üzerine, “Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz.. Hassasiyetleri biliyoruz. Bu iş sorumluluk gerektiriyor. Kısa günün karını elde edeyim derken, uzun günde elde edilecek somut hedefleri kaybetmek doğru değildir” dedi.

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