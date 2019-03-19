CHP’den CNN’e çağrı: CNN Türk yalan haber yapıyor, soruşturma başlatın

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, uluslararası haber kanalı CNN’e bir mektup yazarak CNN Türk hakkında ‘yalan haber yaptığı için’ soruşturma talebinde bulundu.

CNN Türk geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediği sözleri söylemiş gibi haberleştirerek “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” ifadelerini kullanmıştı.

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Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Özcan CNN’e yazdığı mektupta isim hakkını kullanan CNN Türk’ün yalan haber yaptığını ve soruşturulma başlatılması gerektiğini yazdı.

Bunun CNN Türk’ün ‘hükümetin borazanlığını ve propagandasını yapmak‘ ve ‘muhalefeti kötülemek amacıyla‘ yaptığı ilk haber olmadığını savunan Özcan, “Soruşturmanız sırasında temel gazetecilik prensiplerinin çiğnendiği ve AKP rejimini desteklemek amacıyla yalan haberler yapıldığını görmeniz sonucunda, bu kanalın CNN adını kullanma hakkının elinden alınacağından eminim” ifadelerini kullandı.