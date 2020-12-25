CHP’den, ‘çıplak arama’ iddiaları için alt komisyon talebi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, Uşak’taki çıplak arama iddialarına ilişkin bir alt komisyon kurulmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Konu, HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Meclis kürsüsünde, Uşak’ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisinin emniyette çıplak aramaya maruz bırakıldığını söylemesiyle gündeme gelmişti.

Reklam

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise ‘çıplak arama’nın olmadığını öne sürmüştü.

Son olarak, çıplak arama hakkında sosyal medyada paylaşım yapanlara ‘FETÖ lehine kasıtlı paylaşım’ adı altında soruşturma başlatılmıştı.

‘Çıplak arama bir işkence yöntemidir‘

CHP’lilerin komisyon başkanlığına gönderdiği talep yazısı şöyle:

Reklam

“Uşak’ta gözaltına alınan 30 kadına yönelik Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığına ilişkin iddialar mevcuttur. En son Uşak Emniyet Müdürlüğü ile gündeme gelen ancak daha öncesinde de diğer gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde başka çıplak arama iddialarına ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerine iletilen cezaevi mektuplarında (cezaevine giriş, nakiller vb. zamanlarda) çıplak arama uygulamalarına sıklıkla yer verilmektedir.

Son 18 yılda gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde tutuklu, hükümlü ve hükümözlülerin maruz kaldığı insanlık onuruna yakışmayan çıplak arama uygulamasının git gide arttığı iddialarına yönelik sayısız şikayet yapılmaktadır. Çıplak arama uygulamalarının AKP Hükümetleri döneminde ve akabinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile adeta rutin bir uygulamaya dönüştüğü yönünde artan iddialar mevcuttur.

Temel hak ve özgürlükler adeta hiçe sayılmakta, insanlık onuru ile bağdaşmayan uygulamalar ve yaşanan hak ihlallerinde sürekli artış gözlenmektedir.

AİHM çıplak arama ile ilgili kararları, AİHS’in 3. Maddesinde düzenlenen işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı ve 8. Maddesinde düzenlenen özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı altında vermektedir. Türkiye’yi de bağlayan uluslararası hukuk maddeleri uyarınca çıplak arama bir işkence yöntemidir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Eski Şube Yöneticilerinden Mücella Yapıcı, AKP Grup Başkanvekilinin ‘Çıplak arama yoktur’ sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız’ ifadelerini kullanmıştır.

Çıplak arama vücut dokunulmazlığını ihlal etmekte olup, tüm insanlar bakımından adeta cinsel şiddete dönüşebilen bir uygulamadır.

Gözaltı merkezlerinde ve cezaevlerinde bulunan hükümlü, tutuklu ve hükümözlülerin maruz kaldığını ifade ettikleri çıplak arama uygulamasının tüm boyutlarıyla araştırılarak, ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenmesi ve iddiaların araştırılarak kamuoyuna şeffaf bilgilendirme yapılması amacıyla ivedi olarak bir Alt Komisyon kurulmasını arz ve talep ederiz.”

Metne imza atan CHP’li komisyon üyeleri şöyle: İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara milletvekili Servet Ünsal, Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan, İstanbul milletvekili

Mahmut Tanal ve Şanlıurfa milletvekili Aziz Aydınlık.