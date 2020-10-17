CHP’den cezaevlerinde Covid-19 raporu: ‘Baskı kurmanın bir aracı’

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu başkanlığındaki CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 2020 ocak-temmuz ayları arası, Covid-19’un cezaevlerindeki mahkumlar ve mahkum yakınları üzerindeki etkisini inceleyen ve açıklayan bir rapor yayımladı.

Fotoğraf: Reuters

Rapora göre, Covid-19 pandemisi, görüşme hakkı, muayene ve tedavi hakkı, sosyal haklar, sağlıklı ve dengeli beslenme hakları, temiz hava alabilme hakkı gibi unsurlar dahil olmak üzere mahkumlar üzerinde bir ‘baskı aracı’ olarak kullanılıyor.

Reklam

14 Nisan 2020 günü kabul edilen, 90 bin tutuklunun tahliye edildiği, infaz düzenlenmesi ile, ‘ülkücü mafya lideri olarak bilinen Alaattin Çakıcı serbest bırakılırken gazeteciler ve ağır hasta siyasi mahkûmların kapsam dışı bırakıldığını’ belirtilen raporda, ‘sekiz kişi için düzenlenmiş 65 m2’lik koğuşta 20’nin üzerinde mahkumun birlikte tutulması’ gibi Covid-19 öncesi uygulamaların halen devam ettiğini vurgulanıyor.

Raporda koğuşların, kapasitesinden fazla mahkumu barındırmasının, aynı zamanda mahkumları ‘nöbetleşe uyumak’ gibi uygulamalara zorlamasının yanı sıra, temiz hava alabilme ihtimalini de ortadan kaldırdığının altı çiziliyor.

Cezaevlerindeki yemeklerin azlığı, kalitesizliği ve sağlıksızlığı ise değinilen başka bir konu. Tutuklu ve hükümlülerin beslenmesi için günlük tahsis edilen ‘8.5 lira iaşe bedelinin’ oldukça yetersiz olduğu vurgulanıyor.

Reklam

Raporda ayrıca, cezaevlerindeki sosyal-kültürel faaliyetlerin, spor aktivitelerinin, meslek edinmeye yönelik kursların da kısıtlandığı belirtiliyor.

Tutuklu ve hükümlülerin, topluma kazandırılması, kişisel gelişimleri ve bir daha suç işlememeleri adına önemli olduğu belirtilen aktivitelerin kısıtlanması veya tamamıyla durdurulmasının mahkumların psikolojisini olumsuz yönde etkilediği vurgulanıyor.

Covid-19 kısıtlamalarının ‘muayene ve tedavi haklarına’ da önemli kısıtlmaların getirildiği, ‘tutuklu ve hükümlülerin hastane sevklerinin işkenceye dönüştüğünü, kelepçeli muayene dayatmasının sürdüğü, teşhis ve tedavilerinin geciktirildiği/yapılmadığı’ yönünde şikayetlerin arttığı da belirtiliyor.

Tutuklu ve hükümlülerin görüşme saatlerinde de önemli kısıtlamalar uygulandığını söyleyen raporda, ”Görüşmeler, önceleri her hafta ve aynı anda 8 kişi ile yapılabilirken, Covid-19 nedeniyle ayda 1 defa ve 1 kişi ile yaptırılmaktadır” deniyor.

Raporda, son olarak, mahkumların ve yakınlarının giderek artan şikayetlerine ve Adalet Bakanlığı’nın onları ‘kaderleriyle baş başa bırakan yaklaşımlarına’ vurgu yaparak şunlar söyleniyor:

”Sonuç olarak hak ihlalleri bitmeyen cezaevlerinde, Covid-19 hastalıktan çok yeni bir hak ihlali olarak yaşanmaktadır. Adalet Bakanlığı ve cezaevi yönetimleri için Covid-19’un mücadele edilmesi gereken bir hastalık değil tutuklu ve hükümlüler üzerinde baskı kurmanın bir aracı olduğunu söyleyebiliriz…”