CHP’den Çakıcı’yı makamında ağırlayan Edirne belediye başkanına inceleme

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, organize suç örgütü yöneticisi olmaktan hüküm giyen ve nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı’yı pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

Fotoğraf: Facebook

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan’dan bilgi aldı.

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Gürkan görüşmenin, ‘Alaattin Çakıcı’nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda’ gerçekleştiğini aktardı.

Çok sayıda CHP’linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri Gürkan’ı arayarak bilgi alırken ziyaretten duyduğı rahatsızlığı iletti.

İnceleme başlatan CHP yönetimi disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor.