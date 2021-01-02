CHP’den ‘Boğaziçi ataması’na tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi’ne daha önce AKP’den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun atanmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: boun.edu.tr

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. Atama, öğrencilerin tepkisini çekmişti.

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ANKA’ya konuşan CHP’li Gökçen, Boğaziçi Üniversitesi’ni ‘en başarılı öğrencilerin kabul edildiği; köklü, kendine özgü gelenekleri ve kültürü olan, uluslararası alanda tanınan, Türkiye’nin gurur duyduğu bir üniversite’ diye tanımladı.

CHP’li yönetici, şöyle devam etti: “AKP genel başkanı, Türkiye’nin sorunlarını çözmek yerine güzel olan her şeyi, bu ülkenin köklü kurumlarını yok etmek istediğini bir kez daha gördük. AKP genel başkanı, AKP milletvekili adayı olma vasfını, liyakatin ve bilimin önünde tutmuş olacak ki Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan rektör atadı.”

Sert sözler

Gökçen, rektör atamasının ‘kayyım ataması’ olduğunu savunarak, iktidara gelmeleri halinde Yüksek Öğretim Kurumu’nun kaldırılacağını, üniversitelere rektörlük seçiminin yeniden getirileceğini dile getirdi.

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CHP’li başkan yardımcısı, şu ifadeleri kullandı: “Sözümüz olsun… AKP genel başkanı; bu şımarık güç gösterilerinizi tarihe gömeceğiz. Üniversitenin tüm bileşenlerini demokratik süreçlere katacağız. Köklü kurumlarımız bilim ve liyakatle anılacak. Türkiye, akademinin hızla özgürleşmesiyle konuşulacak. Boğaziçi Üniversitesi’nden ve tüm üniversitelerden kayyumları defedeceğiz.”