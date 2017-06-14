CHP, Berberoğlu kararına çok sert: Lanet olsun, gün gelecek, Erdoğan yargılanacak

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına “Böyle yargıya, böyle adalete lanet olsun” diye tepki gösterdi.

Berberoğlu, ‘devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etmek’ ve ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek’le suçlanmış, ceza ilk suçlamadan verilmişti.

‘En açık faşist diktatörlüklerde olur’

İstanbul Adliyesi çıkışında açıklama yapan Altay, kararın yargının çürüdüğünü ve bütünüyle iktidarın tahakkümü altına girdiği anlamına geldiğini belirterek, “Yargıçlar vereceği kararlar bakımından ‘Diktatörü nasıl hoşnut ederim, vereceğim karar diktatörün bana nasıl sempatiyle bakmasını sağlar’ diye karar veriyorsa, böyle yargıya, böyle adalete lanet olsun” diye konuştu.

Kararın muhalefete gözdağı anlamına geldiğini dile getiren Altay, “CHP’ye devlet zorbalığıdır bu. En açık faşist diktatörlüklerde muhalefete yapılabilecek bir uygulamayla karşı karşıyayız. Gerek CHP, gerek diktatör karşıtları bu ülkenin diktatörün çiftliği olmasına müsaade etmeyeceklerdir” dedi.

‘Erdoğan savaş suçlusu olarak yargılanacak’

CHP’li vekil, tutuklama kararına konu olan MİT TIR’ları dosyasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi: “Bu dosya Erdoğan’ın uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanmasına zemin oluşturan dosyadır. Gün gelecek milletvekilimize 25 yıl hapis veren dosya nedeniyle Erdoğan uluslararası mahkemelerde savaş suçlusu olarak yargılanacaktır.”

‘Adliye sirke, yargıçlar soytarıya dönüştü’

İstinaf ve Yargıtay süreci olmasına rağmen Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki gösteren Altay, “Bu, tuzun koktuğu yerdir” derken, kararı veren mahkemeleri de sirke benzetti: “Ergenekon sürecinde Silivri’ye çadır mahkemesi diyorduk. Şimdi de İstanbul Adliyesi’nin de sirke dönüştüğünü, iktidara yaranmaya çalışan soytarıların var olduğu bir yer haline geldiğini görüyoruz.”