CHP’den Berberoğlu için eylem kararı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, MİT TIR’larına ilişkin belgeleri sızdırdığı suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmaması halinde Türkiye genelinde eylemler yapacaklarını söyledi.

24 Haziran’daki seçimlerde bir kez daha milletvekili seçilen ve dokunulmazlık hakkı kazanan Berberoğlu, ‘tutuklanması hakkındaki kararın hukuki olmaması gerekçesiyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali’ ve ‘milletvekili görevini yerine getiremediği gerekçesiyle seçilme hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.

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Berberoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedilmişti.

‘Hukukun siyasallaşmasına izin vermeyeceğimizi herkes görecek’

Deutsche Welle’den Hilal Köylü’ye konuşan Tekin, “Bizim beklentimiz Yargıtay’dan yüzde 80 ihtimalle tahliye kararının çıkması durumundadır. Çıkmazsa, Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz. Orda ise yüzde 100 Enis Berberoğlu’nun lehine karar çıkacak” dedi.

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İç hukuk yollarının sonuç vermesinin sadece Berberoğlu için değil Türkiye’deki hukuk düzeninin geleceği için ‘hayati önemde’ olduğunu vurgulayan Tekin şöyle devam etti: “Arkadaşımız tutsak, adeta esir alınmış. Alman, Fransız gazetecileri serbest bırakan, ABD’yle papaz pazarlığı yapan hükümet, hukuku siyasallaştırmıştır. Hukuk sistemindeki bu rezalete son verilmelidir. Eğer Yargıtay’dan, Anayasa Mahkemesi’nden istediğimiz sonuçları alamazsak her türlü demokratik protesto hakkımızı kullanacağız.”

Türkiye genelinde yapılacak protesto eylemlerinin nasıl olacağı konusundaki çalışmalarının sürdüğünü aktan CHP’li vekil eylemlerin içeriğine dair “Berberoğlu konusunda susmayacağımızı, Türkiye’de hukukun siyasallaşmasına izin vermeyeceğimizi herkes görecek” demekle yetindi.

Yargıtay 16. Dairesi’nin ‘yargılamayı durdurma’ isteğini reddetmesinin ardından davanın daha kritik bir aşamaya geçtiğine dikkat çeken Tekin, Berberoğlu’nun bu kararın ardından açık-kapalı görüşe çıkmama, dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını hatırlattı.

Berberoğlu’yla bir aydır görüşemediklerini belirten Tekin, “Kendisiyle bir aydır görüşemiyoruz. Yüksek tansiyon rahatsızlığı var. İlaçlarını da almıyor. Sağlığı konusundaki endişelerimiz artıyor” diye konuştu.