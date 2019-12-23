CHP’den bakanlığın ‘Çubuk raporu’na suç duyurusu: Algı oluşturulmaya çalışıldı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kanal İstanbul projesinin yapımı için alınacak kredileri iktidara geldiklerinde ödemeyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul için gelecek haftalarda ihale yapılacağını söylemişti. CHP ise projenin yapılmasına karşı çıkıyor. CNN Türk’te canlı yayına katılan Öztrak, Kanal İstanbul için “Bir ucube. Proje dahi demek istemiyorum. Bir çevre faciasına yol açacak, İstanbul’u susuz […]