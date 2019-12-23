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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den bakanlığın ‘Çubuk raporu’na suç duyurusu: Algı oluşturulmaya çalışıldı

CHP, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Çubuk raporu’nu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. (Fotoğraf: DHA/Arşiv)

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Akkuzulu köyünde düzenlenen cenaze töreninde saldırıya uğramıştı. Konuyla ilgili CHP’nin hazırladığı raporun ardından bakanlık da ‘karşı rapor’ hazırlamıştı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre CHP, parti avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara başsavcılığına dilekçe vererek raporu hazırlayan ve açıklayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, bu kişilerin ‘suçluyu kayırma’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçunu işlediği savunuldu.

CHP liderine yönelik linç girişiminin planlı olduğu savunulan dilekçede, bakanlığın hazırladığı raporda ‘linç girişiminin vehameti azaltılmaya, sıradan bir olay gibi gösterilmeye, olayın CHP ve liderinden kaynaklandığı anlamında algı oluşturulmaya ve yargı merciilerini etki altına alınmasına çalışıldığı’ öne sürüldü.

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