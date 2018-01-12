CHP’den Bahçeli’ye salvolar: ‘Saray ittifakı’ kurdu; taşerondu kadrolu oldu…

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CHP’liler, 2019’daki seçimde mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi.

Mersin’de partisinin ilk kongresinde konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bahçeli’nin ‘Cumhur ittifakı’ formülünü ‘çaresizlikten kurtulma formülü’ olarak değerlendirdi.

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Bahçeli’nin ‘tükenmişlik sendromununu daha fazla taşıyamayıp partisini tasviye sürecine sokmak’la itham eden Özel, MHP liderinin ‘partisinin anahtarını saraya teslim ettiğini’ dile getirdi.

Özel, şöyle devam etti: “Sayın Bahçeli şunu bilmelidir. C, cumhur, Cumhuriyet ise o ittifak gönüllerde kuruldu. O ittifak sonuna kadar 16 Nisan’daki hayır ruhuyla ve ‘Bunlar bir arada durabilirler mi, bunlar bir daha bir araya gelebilirler mi, bunlar büyüyebilirler mi’ diye sorulanın üzerinden 432 kilometre yürüdüğümüz (Adalet Yürüyüşü) yolla o ittifak bize aittir. Eğer bir harf arıyorsa ittifakın bir S ittifakı vardır. O da saray ittifakıdır.”

‘Artık taşeron değil kadrolu’

Bahçeli’yi eleştiren diğer bir isim de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba idi.

Meclis’teki basın toplantısında konuşan Ağbaba, MHP liderine şu sözlerle seslendi: “Dün taşerona başvurunun son günüydü. Bahçeli bir gün önce kuyruk olmaması için gitti sarayda kadrosunu aldı. O artık taşeron dışı, kadrolu oldu. İş güvencesi de aldığı anlaşılıyor sayın Devlet Bahçeli’nin.”