CHP Bahçeli’ye inanamadı: Patron çıldırdı, MHP tasfiye sürecinde

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 2019’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını, mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘inanamadı.’

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, Bahçeli’nin açıklamalarını dinlerken kulaklarına inanamadıklarını belirterek Bahçeli’nin partinin kapısına ‘Tasfiye sürecindeyiz’ yazdığını söyledi.

Reklam

Özel şöyle devam etti: “Kapatıyoruz, batan geminin malları bunlar, seçmen İYİ Parti’ye, başka muhalefet partilerine gitsin, biz bu kadar benzeştiysek isteyen AKP’ye gitsin. Zaman zaman İstanbul’da büyük mağazaların kapısında görürsünüz, ‘Patron çıldırdı, kapatıyoruz…’ Kapış kapış malları dağıtıyorlar. MHP’nin durumu, patron çıldırdı, kapatıyoruz tasfiye sürecinde bir parti. Ciddiye alınacak bir durum yok karşımızda. Bir suçüstü durumu var.”

Bahçeli’nin 2014’te Erdoğan’dan cumhurbaşkanı olamayacağını söylediğini anımsatan Özel, MHP liderinin yaptıklarının ‘Yenikapı ruhu’ olduğunu söylemesine değindi.

‘AKP’ye yedek’

CHP’li siyasetçi şunları kaydetti: “Darbeden bir ay önce ise ‘İhtiyaç hasıl olursa verdiğimiz fiili desteği hukuki boyuta kazandırırız’ diyen sen değil misiniz? Bu işin darbeyle alakası yok. Kendi yaptığı açıklamaları okuduğunuzda MHP’nin kendi seçmenini, sürekli kandırdığını, aylar yıllar öncesinden tasfiye planıyla partiyi AKP’ye yedekleyip, bağlayıp, partiyi kapatıp kendilerinin bir yere geçtiğini gösteriyor. C ittifakı dediğin, cumhur dediğin, cumhuriyetle ilgili bir şey ise onun tapusu bizde. Biz 16 Nisan’da cumhuriyetten yana olanlar bir ittifak kurduk ama bunun için sarayın onayına gerek yok, gönül ittifakı. Sizin harfiniz S; saray ittifakısın sen. Saray ittifakını kurdunuz, dükkanı kapadınız, gidiyorsunuz, verdiniz anahtarı. İyi ki biz varız, iyi ki ‘Hayır’ diyenler var. Yüzde 50 artı 1 meselesinde sizin diziniz titriyor, bizim güvenimiz tam.”