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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den Ankara jandarma komutanı için suç duyurusu

CHP, 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde saldırıya uğrayan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu için güvenlik önlemleri alınmadığı gerekçesiyle Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğrafın solunda Sarıgün’ün Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görülüyor…

Tuğgeneral Bulut hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla hazırlanan dilekçeyi Ankara Başsavcılığı’na veren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç olay sonrası Çubuk savcısının da görevini yapmadığını belirterek şunları söyledi: “Suçlularla ilgili, öldürme kastıyla yapılmış olmasına rağmen tek bir tutuklama dahi yoktur. Tutuklama olması için orada genel başkanımın, genel başkan yardımcılarımın, milletvekillerimizden, TBMM başkan vekilimizden herhangi birinin ölmesi mi gerekiyordu? Ancak öldüğü zaman mı bu bir linç olayı olarak görülecekti?”

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