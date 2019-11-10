CHP, Anıtkabir’e yürüyüş düzenledi: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

CHP Ankara il teşkilatı ve il gençlik kolları üyesi binlerce kişi, 10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Ankara’nın Kızılay meydanındaki Güvenpark’tan Anıtkabir’e meşalelerle ve marşlarla yürüdü.

Fotoğraflar: DHA

Güvenpark’tan başlayan yürüyüşte CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve CHP’li milletvekilleri hazır bulundu. Binlerce kişiden oluşan meşaleli kortej, ‘Mustafa Kemal’in askerleyiz’ ve ‘Gençlik burada dimdik ayakta’ sloganlarıyla Anıtkabir’e yürüdü.

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Yürüyüş güzergahında polis ve bekçi ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken yollar trafiğe kapatıldı.

Yürüyüşün sonunda Anıtkabir’in önünden onlarca dilek balonu uçuruldu.

‘Atatürk’ün düşüncelerinden aldığımız devrimci atılımlarla çalışıyoruz’

Güvener, meşaleli korteje ilişkin şöyle konuştu: “Bugün ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yılı. Atatürk’ümüzü her zamankinden daha fazla özlemle, saygıyla anıyoruz. Fiziki varlığı aramızda olmasa bile, düşünceleri ve fikirleriyle biz onun yolunda yürümeye devam ediyoruz. Onun azim ve kararlılığıyla onun açığı yolda, bize gösterdiği hedefe varmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

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Atatürk’ü anmak demek, onu anlamak demek. Onun mücadele azmini, kararlılığını anlamak demek. Cumhuriyeti kurdu ama bizim önümüzde önemli bir görevimiz var. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi önemli bir görevimiz var. Bunu da, ‘Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir’, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Atatürk’ün düşüncelerinden aldığımız devrimci atılımlarla yapacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çok daha geniş, Türkiye’de demokrasiye susamış güçlerin birlikteliğiyle, biz Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”