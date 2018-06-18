CHP’den animasyonlu seçim reklamı: Hep birlikte ‘bug’sız bir dünya tasarlayalım

CHP, 24 Haziran’daki seçim öncesi teknoloji ve kültür-sanat temalı bir reklam filmi yayınladı.
Film, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın” sözleriyle başlıyor.
CHP liderinin videosu daha sonra animasyona dönüşürken Kılıçdaroğlu oy verme çağrısı yaparak “Hep birlikte bug’sız bir dünya tasarlayalım” diyor
Gelin, hep birlikte bug'sız yeni bir dünya tasarlayalım! pic.twitter.com/BVCMNPmd6d
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 18, 2018