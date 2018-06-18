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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den animasyonlu seçim reklamı: Hep birlikte ‘bug’sız bir dünya tasarlayalım

 

CHP, 24 Haziran’daki seçim öncesi teknoloji ve kültür-sanat temalı bir reklam filmi yayınladı.

Film, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ya arkadaşlar, ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın” sözleriyle başlıyor.

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CHP liderinin videosu daha sonra animasyona dönüşürken Kılıçdaroğlu oy verme çağrısı yaparak “Hep birlikte bug’sız bir dünya tasarlayalım” diyor

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