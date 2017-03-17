CHP’den Aladağ raporu: Eğitimin cemaatlere havale edilmesinin siyasi sorumluları ortaya çıkmalı

CHP’nin Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili hazırladığı raporda siyasi sorumluluğa dikkat çekildi.

CHP’nin Meclis’te kurulan Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarıyla ilgili değerlendirme raporu açıklandı.

Raporda, yurdun sahibi Aladağ Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği kurucularından ikisinin çiftçi, üçünün de esnaf olduğu belirtilerek, en fazla ortaokul mezunu bu kişilerin eğitim alanında faaliyette bulunmak için donanım ve yetkinliklerinin tartışmalı olduğu ifade edildi.

‘Eğitim seviyelerine bakıldığında eğitim konusunda işin ehli olamayacak kişilerin eğitimle ilgili her türlü faaliyetin içinde olmalarına izin veren İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğu’ vurgulanan raporda, kız yurdu olmasına rağmen yurtta iki erkek görevlinin çalıştığı aktarıldı.

Yurtta ‘abla’ olarak anılan sekiz kadının din eğitimi verdiği, bu eğitimin verilmesine olanak tanıyacak yasal bir düzenleme olmadığına dikkat çekilen raporda şu ifadelere de yer verildi: “Bu yaşanan faciada denetimsizlik başroldedir, denetim açısından mutlak bir eksiklik vardır. Bu facia, devletin teslim ettiği ehliyet ve liyakat noksanlığının ve denetimsizliğin üzücü bir sonucudur. Öğrencilerimizin eğitim, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının dernek ve cemaatlere havale edilmesinin siyasi sorumluları ortaya çıkmalı ve sorumluluk almasını bilmelidir. Zira, kamusal eğitim ve barınma haklarının Türkiye’deki tüm öğrencilerimiz için güvence altına alınıp yaygınlaştırılması için önlemlerin alınması gerekmektedir.”

Facianın ardından dört dernek yöneticisi tutuklanmıştı.

‘Denetimsizliği ortaya koydu’

Facianın, denetim yapılmadığı gerçeğini ortaya koyduğu anlatılan raporda, “Denetimsiz ‘özel yurt’ mantığını ve bu alanın gelişigüzel, sadece evdeki ‘yatma-kalkma’ mantığına göre dizayn edilmesini kabul etmemiz mümkün değildir” denerek bazı yurtların sadece para kazanmaya yönelik olduğu ifade edildi.

İstanbul’dakilerin yüzde 56’sı ‘uygunsuz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Atillah Eleşkirtli’nin komisyona olaydan sonra İstanbul’da yaptıkları denetimlerde, yurtların yüzde 56’sının uygunsuz olduğu bilgisini verdiği aktarılan raporda, şunlar kaydedildi: “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Denetçisi Mahmut Esat Gürses’in komisyonda kamu yararına çalışan derneklerin en az iki yılda bir denetlenmek zorunda olduklarını, mevzuatta kamuya yararlı dernekler haricindeki derneklerin periyodik denetime tabi tutulmadığını söylemesi ayrıca yapılan dernek denetimlerinde, derneğin öğrenci yurdunun bulunması halinde dernek tarafından açılan öğrenci yurdu için sadece gerekli izin belgesinin alınıp alınmadığı, yurdun gelir ve gider işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin incelendiğini söylemesi bu acı bilançoyu artırmaktadır.”

‘Tek istifa yok’

Guatemala’da 40 çocuğun yanarak can verdiği facia sonrası istifalar olduğu, Aladağ’daki facianın ardından istifa eden tek bir yetkilinin olmadığı hatırlatılan raporda, milli eğitim, adalet, içişleri, aile ve sosyal politikalar bakanları ve vakıflardan sorumlu başbakan yardımcısının komisyona bilgi vermesi istendi.