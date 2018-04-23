CHP’den ‘Akşener’in ortak adaylığı’na net yalanlama: Kendi adayımızı çıkaracağız

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vereceklerine ilişkin iddiayı yalanlarken “CHP kendi adayını çıkaracak” söylemini tekrarladı.

‘Çıldırtacağız onları’

Özel, Habertürk TV’de Sibel Erdem’in sorularını yanıtladı.

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Özel, İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek seçime girmelerini sağlamasına ilişkin şunları söyledi: “MHP ve AK Parti kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24’üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak! Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız. Ama 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları. Arkadaşlarımız kumpaslara mani olsunlar, demokrasiye hizmet etsinler diye oraya gittiler. En doğru zamanda geri gelecekler. Dün 12’de biz sürpriz yapmasaydık, büroyu kapatarak İYİ Parti’yi seçimden atacaklardı. Bundan sonra dertlerine yansınlar. Dörtten büyük beş var. Bay bay diyoruz.”

‘CHP çevrelerinden çok olumlu tepki geliyor’

Özel, “Akşener, CHP’nin ortak adayı mı olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi: “CHP çevrelerinden çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener’in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak.”

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‘Kılıçdaroğlu her partiden oy alacak birini arıyor’

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı düşünmesi durumunda en güçlü adayları olduğunu belirten CHP yöneticisi, diğer partilerle temaslarla ilgili şu bilgileri aktardı: “(Kılıçdaroğlu) İkinci turda her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor. Genel başkanın tüm ölçümleri, MYK’daki fikir alışverişini PM’de ortaya koyacak” bilgisini verdi.

‘Saadet’ten gelecek öneri çok önemli’

Gül’ün ortak adaylığı konusunda ise Özel, “Saadet Partisi’nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamenter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım” diye konuştu.