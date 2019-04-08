CHP’den AKP’ye Büyükçekmece yanıtı: Beyefendiler 31 Ocak’ta neredeymiş!

CHP, AKP’nin İstanbul’daki yerel seçimde usulsüzlük olduğu iddiasını Büyükçekmece ilçesindeki seçmen kayıtlarıyla temellendirmeye çalışmasını eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

CHP’li Ekrem İmamoğlu, AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın yaklaşık 15 bin oy önünde. Seçimde şaibe olduğu iddiasını gündeme getiren AKP, geçersiz oyları saydırmasının ardından İstanbul’da tüm oyların sayılması talebiyle YSK’ya başvurmuştu.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da bugünkü basın toplantısında, Büyükçekmece ilçesinde ikamet edilmeyen yerlerde seçmen kaydının bulunduğunu, seçimden önce ilçeye 11 bin 186 kişinin kaydının alındığını öne sürmüştü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Yavuz’dan saatler sonra düzenlediği basın toplantısında AKP’nin iddialarına yanıt verdi.

Öztrak, iktidar sözcülerinin YSK ve ilçe seçim kurullarını baskılamaya çalıştığını belirterek sandık başkanlarının atanması konusunda daha önce itiraz yapılmadığını ifade etti. CHP’li sözcü, “Bunlar arasında FETÖ’cü var mı?” sorusunun tehlikeli olduğunu dile getirdi.

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“Seçim ciddi bir iştir, itirazlar hislere göre yapılmaz” diyen Öztrak, “Şaibe var” diyenlere “Neden seçimi yöneten içileri ve adalet bakanlarından hesap sormuyorsun?” sözleriyle seslendi.

CHP sözcüsü, Büyükçekmece tartışmasına dair şunları söyledi: “Şimdi bir Büyükçekmece hikayesi çıktı… Bir kere şunu söylemek lazım; seçmen listeleri 31 Ocak’ta kesinleşti. Beyefendiler 31 Ocak’a kadar nerdelermiş? Ben bizim yaptığımızı söyleyeyim. Bu kayıtlarda yolsuzluk yapan ve nüfus müdürlüğünün, daha doğrusu oradaki vali, kaymakamın talebiyle nüfus müdürlüğü emrine verilen Büyükçekmece’deki işçi kadrosundaki kişinin yapmış olduğu usulsüzlükler 2017 yılına gitmiş. 354 seçmeni kapsıyor. Bu 354 seçmen de dahil biz CHP olarak Büyükçekmece’de 767 kişiye itiraz etmişiz. Bu 354 kişi de dahil bizim itirazımız sonucunda 741 kişinin Büyükçekmece’deki seçmen kaydı silinmiş, bu iş bitmiş.

‘Bir yıkılmış binada şu kadar seçmen…’ diyorlar. Arkadaşlar… Yıkılmış bina, kentsel dönüşüm sürecinde olan bir binadır. Bu binada yaşayan kişiler de çevredeki sokaklara yerleşmişler ama seçmen kayıtları orada. Bunu gelmiş polis araştırmış. Şimdi neyin peşindeler? Nasıl bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan işlerden böyle ciddi senaryolar çıkarmak istiyorlar. YSK bu kumpasa son verecek mercidir ve buna son noktayı koymalıdır.”