CHP’den AKP’nin ‘mühürsüz çetele’ itirazına: Erdoğan’ın mazbatası da iptal edilebilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AKP’nin İstanbul’daki seçime dair itirazlarını değerlendirirken usulsüzlük nedeniyle seçim iptal edilemeyeceğini savundu. AKP’nin ‘mühürsüz çetele’ itirazını anımsatan Erkek, “Referandumda ‘Mühürsüzler geçerli’ dediler. AK Parti itirazlarına böyle devam ederse cumhurbaşkanının mazbatası iptal edilebilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP’nin sandık kurullarına ve oy atmaması gereken kişilerin oy kullanmasına dair itirazlarına da değinen erkek, “Siz seçmen listeleri hazırlanırken neredeydiniz? Sandık kurullarında üyeniz yok mu?” dedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un 14 bin kısıtlının oy kullandığına dair iddiasının ispat edilmesi gerektiğini belirten Erkek şöyle devam etti: “Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. ‘KHK ile ihraç edilenler seçmen olamaz’ diyorlar. Mahkeme kararıyla kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar oy kullanamaz. Örneğin zihinsel engelli mahkeme kararı yoksa oy kullanabilir. KHK’yle ihraç edilenler için de aynı şey geçerli. Siz KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl elinden alırsınız?”



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in kesinlikle sahte ve mükerrer seçmen olmadığını söylediğini anımsatan Erkek, “Olamaz da zaten. Sistem buna müsait değil. Herkesin TC numarası var. Olduğunu farz edelim. Kadıköy’de yaşıyorum ama Silivri’de hükümlüyüm. Kadıköy’de oy atabilir miyim?” dedi.

“Hukuku katlettiler biz hukuk içerisinde kalarak mücadeleyi sürdüreceğiz” diyen Erkek, AKP’nin 5 bin 388 çetelede mühür olmadığına dair iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Referandumda dilekçe verip ‘mühürsüzler geçerli’ diye. AK Parti itirazlarına böyle devam ederse bu gidişle cumhurbaşkanının mazbatası da iptal edilebilir.”

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AKP’nin verdiği dilekçede seçimin yenilenmesi gerektirecek hiçbir somut bilgi belge olmadığını savunan Erkek, “Milli iradeyi sakatlıyorsunuz. hani ne oldu milli irade söylemleri?.. Lütfen artık seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik edin” dedi.