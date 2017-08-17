CHP’den AKP’li Ünal’a ‘hodri meydan’: Genel başkanında olmayan cesaret varsa gel

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “CHP suçüstünün panik halini yaşıyor” diyen AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ı canlı yayında tartışmaya çağırdı: “Genel başkanında olmayan cesaret varsa gel konuşalım.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklandığı MİT TIR’ları soruşturmasının, Kılıçdaroğlu’na uzanabileceğini ima etmişti.

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Erdoğan, Berberoğlu’nun “Buradan çıktım çıktım. Çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım” dediğini öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanının bu ifadeleri üzerine CHP’den yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu’na ‘kumpas kurulduğu’ savunulmuştu.

Son olarak AKP Sözcüsü Ünal, kumpas iddialarını reddederek “Kimsenin haksız tutuklanması ya da gözaltına alınmasından yana olamayız. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si suçüstü yakalanmanın paniğini yaşamaktadır” demişti.

‘Yeni iddialar dediği Güneş’in 17 Haziran tarihli manşeti’

ANKA’nın haberine göre, dünkü açıklamasında ‘FETÖ’yle CHP’nin aynı şeyleri söylediğini ileri süren Ünal’a bugün düzenlediği basın toplantısında yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Bugün yeni iddialar diye söylediği her şey 17 Haziran 2017 günü Güneş gazetesinin manşeti zaten” diye konuştu.

‘Genel başkanında olmayan cesaret varsa hodri meydan’

AKP sözcüsünü canlı yayında tartışmaya çağıran CHP grup başkan vekili şunları söyledi: “Mahir Ünal, istersen şöyle bir şey yapalım. Sayın cumhurbaşkanı, sayın Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmıyor. Eskiden Temel Reis vardı, şimdi korkak reis var. Biz çocukluğumuzda Temel Reis ile büyüdük. Ispanak yiyordu, gücünü gösteriyordu, hiçbir şeyden korkmuyordu. Şimdi çocuklar korkak reisle büyüyorlar. Ana muhalefet lideri çağırıyor, hepimiz davet ediyoruz, 100 dakika sen konuş, 10 dakika biz konuşalım diyoruz. Sizin genel başkan korkuyor. Mahir Ünal eğer genel başkanında olmayan cesaret varsa hodri meydan, gel oturup konuşalım.”

‘İşledikleri suçu örtmek için başkasına suç icat ediyorlar’

Eski başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş’in “O TIR’larda vallahi de billahi de insani yardım yoktu, vallahi de billahi de Türkmenlere gitmiyordu” sözlerini hatırlatan Özel şöyle devam etti: “O bilgiler gerçek. Değilse aynı suçu işliyorum, kendimi ihbar ediyorum, o bilgilerin gerçek olduğunu herkes biliyor, zaten sıkıntı orada. Orada mama olmadığını, silah olduğunu, Türkmen’e gitmediğini, cihatçı örgütlere gittiğini hepimiz biliyoruz. Ortada bir suç yok. Önce kendi işledikleri, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, kendi işledikleri suçu örtmek için başkasına suç icat ediyorlar, sen mama yolladın da millet mamaya mı engel oldu?”

‘Çık ve özür dile’

Kılıçdaroğlu’nun 17 Mayıs 2015’te Zaman gazetesini ziyaret ettiği yönündeki iddiayı da yalanlayan değinen Özel, Ünal’dan özür dilemesini istedi: “Yalanın bini bin para, bıktık, hangi birini yalanlayalım. ’17 Mayıs’ta diyor, CHP’nin Zaman gazetesi ziyareti’ diyor. O fotoğraf Marriott Otel. Bir otel orası. O gün 7 Haziran seçimlerine gidiyoruz, bir gün önce Milliyet, bir gün önce Cumhuriyet, iki gün sonra Hürriyet, ondan sonraki gün sizin Karar, bir gün de Zaman. Orası Zaman gazetesi değil, orası Marriott Otel. Ev sahibi biziz, yenilen haşlanmış yumurtanın parasını biz ödemişiz. Orada bir dosya yok, bir tek hesabı ödeyelim diye adisyonu getirmiş birisi. Gelen giden belge adisyon. Çık ve ‘Ben 17 Mayıs günü CHP genel başkanı, Zaman gazetesini ziyaret etti dedim, özensizliğim ve bilgisizliğim için özür diliyorum’ de, bunu demezsen yalancısın, bunu demezsen iftiracısın.”