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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den ‘af gündemi’ne: Amaç 17-25 Aralık dosyalarını açılmamak üzere kapatmak

CHP genel sekreteri ve İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, ‘af’ tartışmasıyla ilgili “Affın amacı, ola ki ileride tekrar açılabilir, sorgulanabilir, soruşturulabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır” dedi.

Fotoğraf: DHA

‘Af’ konusunu ilk defa MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme getirmişti. Hükümetin bu yönde bir çalışma olmadığını defalarca söylemesine rağmen Bahçeli ısrarını sürdürmüştü.

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Bahçeli’nin af önerisine mesafeli yaklaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur” demişti.

Hürriyet’in aktardığına göre, Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyen Hamzaçebi, şunları söyledi: “Önemli olan, bu affı gerçekleştirecek olan, parlamento çoğunluğunu sağlayacak olan AK Parti grubunun görüşüdür. Affın amacı, ola ki ileride tekrar açılabilir, sorgulanabilir, soruşturulabilir endişesiyle 17-25 Aralık dosyalarını bir daha açılmamak üzere kapatmaktır. Kimse kimseyi aldatmasın, niyet budur. Kader mahkûmları işin bahanesidir. Sayın Cumhurbaşkanı gerçek niyeti ortaya koymuş bulunuyor. Devlete karşı işlenmiş suçlar… Nedir bunlar; zimmet, rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma ve benzeri suçlar. ‘Biz ancak bunları affederiz’ diyor. 17-25 Aralık dosyalarına konu olan suç iddiaları da bunlardı zaten.”

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