CHP’den ‘Adayları terörle ilişkili’ diyen AKP’ye: Seçim kurulları onayladı

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın CHP’den bazı adayların terör örgütleriyle ilişkisi olduğu yönündeki suçlamasını reddetti.

Fotoğraf: chp.org.tr

Basın toplantısı düzenleyen Dağ, CHP’nin İzmir’de 14 ilçeden belediye meclis adayı gösterdiği 27 kişiden 19’unun doğrudan PKK ya da diğer örgütlerle geçmişte ilişkisi olduğunu iddia etmişti. AKP’li yönetici, diğer sekiz kişinin de birinci dereceden yakınının örgütlerle bağı olduğunu öne sürmüştü.

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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yazılı açıklamasında, AKP’nin ‘paçalarının tutuştuğunu’ ve iktidarı kaybetme korkusuna düştüğünü dile getirdi.

Yücel, AKP’nin muhalefetle ilgili akıl almaz ithamlarda bulunduğunu belirterek iddianın duyuma dayandığını kaydetti.

‘Seçim kuruları onayladı’

CHP’li yönetici şöyle devam etti:

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“CHP’li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir? Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkûmiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi?

Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır, gerçeklikle bağını koparmaktır ki hukuk ve insanlık adına utanç verici bir şekilde ‘duyum üzerine’ denilerek, insanlar yargılanabiliyor ve bu durum bir milletvekili tarafından, çok doğal bir şeymiş gibi basın toplantısıyla açıklanabiliyor. Bu durum avukatlık mesleği adına içler acısı bir durumdur. Duyum üzerine insanları terörist ilan edenler, CHP’yi terörle ilişkilendirmeye çalışanlar bu pis işlerini sürdürdükçe İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu, çirkin ve kirli siyaset tarzlarını görüyor ve aslında İzmirliye yapılan bu hakareti de not ediyor.”