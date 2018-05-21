Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP’den aday gösterilmeyen Değirmenci: ‘Gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi

 

CHP’nin aday göstermediği gazeteci İrfan Değirmenci, ‘Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi” dedi.

İrfan Değirmenci

Kanal D, 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Değirmenci’nin işine son vermişti.

Reklam

CHP’den aday adaylığı başvurusu yapan Değirmenci’nin Eskişehir listesinde olacağı kulislere yansımıştı.

CHP’de aday listelerinin netleşmesiyle birlikte Değirmenci’nin adı Eskişehir de dahil hiçbir ilde yer almamıştı.

Reklam

Aday gösterilmemesini Twitter’dan doğrulayan Değirmenci, ‘Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi” dedi.

CHP’de liste dışı kalanlardan tepkiler: ‘Tezcan istemedi diye yokuz’


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...