CHP’den aday gösterilmeyen Değirmenci: ‘Gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi

CHP’nin aday göstermediği gazeteci İrfan Değirmenci, “‘Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi” dedi.

Kanal D, 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ diyeceğini açıklamasının ardından Değirmenci’nin işine son vermişti.

CHP’den aday adaylığı başvurusu yapan Değirmenci’nin Eskişehir listesinde olacağı kulislere yansımıştı.

CHP’de aday listelerinin netleşmesiyle birlikte Değirmenci’nin adı Eskişehir de dahil hiçbir ilde yer almamıştı.

Aday gösterilmemesini Twitter’dan doğrulayan Değirmenci, “‘Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır’ diyen kendileriydi” dedi.

Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi.Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar.

Olsun.

Gençler kazanacak,nefes almak isteyenler kazanacak.

Ülke bizim,mücadele bizim,umut bizim. pic.twitter.com/8B9j3yuWNc

— irfan Değirmenci (@degirmencirfan) May 20, 2018