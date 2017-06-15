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CHP’den ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren Bahçeli’ye: Talihsiz, çirkin ve tahrik edici


 

CHP, ‘Adalet Yürüyüşü’nü eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Kışkırtan, tahrik içeren açıklamaların hiçbir önemi yoktur.”

Fotoğraf: Reuters

Bahçeli, İstanbul milletvekili Enes Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan yürüyüş başlatan CHP’yi ‘önyargıyla kıyamet koparmak’la suçlamış, ağır ifadelerle eleştirmişti.

CHP’den Bahçeli’ye yanıt, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Tekin Bingöl aracılığıyla geldi.

Bingöl, Bahçeli’nin sözlerini ‘son derece talihsiz, çirkin ve tahrik edici’ değerlendirirken, yürüyüşlerini ‘şiddete meydan vermeyen demokratik hak’ olarak tanımladı.

Bingöl şöyle devam etti: “Demokrasiye tahammülü olmayanlar işte böyle açıklamalar yaparlar. Bahçeli’nin yaptığı bu açıklamayı kimse ciddiye almayacaktır. Özellikle yürürken yol boylarında apartmanlarda Bahçeli’nin kullandığı işareti (bozkurt) kullanarak yürüyüşe destek veren onlarca, yüzlerce vatandaşımızla karşılaştık. Kışkırtan tahrik içeren açıklamaların hiçbir önemi yoktur. Sayın Bahçeli’nin zihniyetini göstermesi açısından da önemlidir.”

Yürüyüşten detaylar

Bingöl, yürüyüşe ilişkin detaylar da paylaştı.

Buna göre yaklaşık 434 kilometre sürmesi beklenen yürüyüş kapsamında her gün 17-18 kilometre gidilecek.

Bingöl, şu bilgileri verdi: “Yarın üç ayrı noktada yaklaşık 5’er kilometrelik mesafelerle molalar vereceğiz.  Planlamaya göre 24 günün sonunda Maltepe Cezaevi’nin önüne varmış olacağız. Sayın Berbereoğlu bir başka cezaevine taşınırsa yürüyüşümüzün sonlanması o cezaevine kadar sürecek.”

Türkiye’nin birçok yerinde CHP örgütlerinin etkinlik düzenlediğini ifade eden Bingöl, “Yarından itibaren örgütlerimiz günde en az dört-beş farklı etkinlik yapacaklar. Bizim bu yaptığımız etkinlikler Türkiye’yle de sınırlı değil, yurt dışı birliklerimiz de aynı şekilde başladıkları ülkelerde o ülkenin meydanlarında, parlamento binalarının önlerinde tıpkı Türkiye’de olduğu gibi basın açıklamaları, yürüyüşler, oturma eylemleri yapacaklar. Pankartlı eylemleri Türkçe, Türkçenin yanı sıra diğer ülkenin kullandığı dille de bütün Avrupa’da bu tür etkinlikleri yaygınlaştıracaklar” diye konuştu.

Bingöl, yürüyüşün 16 Haziran sabah saat 08.00’de devam edeceğini kaydetti.

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