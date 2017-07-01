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CHP’den ‘Adalet Mitingi’: 1000 mahalleden Maltepe’ye katılım olacak


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CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından İstanbul’da yapacağı ‘Adalet Mitingi’nin detayları belli oldu.

Fotoğraf: DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 9 Temmuz’da kortejin Maltepe’ye gelmesiyle yapılacak ‘Adalet Mitingi’ne dair bilgi verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 13.00’teki toplantıda son şeklini vermesi beklenen miting, Maltepe sahilinde yapılacak.

İstanbul il ve ilçe örgütleri olarak mahallelerden mitinge katılımı organize edeceklerini anlatan Canpolat, “958 mahalle temsilciliğimiz görev alacak. 958 mahallede direk araçlar Maltepe’ye gelmiş olacak” dedi.

İstanbul’da karşılama

Canpolat, İstanbul girişinde Kılıçdaroğlu’nu karşılayacaklarını ifade ederek, “Genel başkanımız çok kalabalık olmasından yana olmamasına rağmen… Ama biz İstanbul’da geniş katılımlı bir şekilde genel başkanımızı karşılayacağız. Ağırlıklı olarak Tuzla, Kartal, Pendik, Maltepe’ye kadar olan alanda, buralarda oturan yurttaşlarımızın karşılamasını organize ediyoruz” bilgisini verdi.

Taraftar grupları da geliyor

CHP il başkanı, bazı ilçelerden deniz yoluyla ulaşımın sağlanacağını söyledi: “Birçok kulüp taraftarı özellikle İstanbul’da, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarı kendi flamalarıyla mitinge katılacaklarını bize teyit ettiler. 25 noktada miting alanına giriş yapılacak. Silivri, Beylikdüzü ve Küçükçekmece’nin de olduğu uzak ilçeler ağırlıklı olarak deniz yoluyla Maltepe’ye gelecekler. Fatih, Beşiktaş ve Üsküdar’dan gelecek olanlar da ağılıklı olarak tekneyle alana gelecekler.”

‘Hayır’cı partilere davet

Mitingi izlemek için şimdiye dek 200’e yakın yabancı gazeteci akreditasyon başvurusu yaptığını belirten Canpolat, referandumda ‘Hayır’ blogunda olan partilere de davet gittiğini duyurdu.

Canpolat şunları kaydetti: “Sosyalist Enternasyonel başkanı ve yönetim kurulu İstanbul’daki mitinge katılmak istediğini söyledi. Yaklaşık 600 kültür-sanat adamının mitinge katılacağını sizinle paylaşmak istiyorum. Miting alanında engelliler için ayrı bir bölüm ayırdık. Genel başkanımızın sadece adalet için yürümesi ve İstanbul’da ‘Adalet’in dışında hiçbir pankart ve flama taşınmayacak. ‘Adalet’ temalı pankartlar asılacak.”

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