CHP’den AA’nın ‘Ankara’da oylar yeniden sayılıyor’ haberine yalanlama

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AA’nın ‘Ankara’da 11 ilde oylar yeniden sayılacak’ haberine Twitter’dan tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

11 ilçenin önemli bir kısmında sayımın yapılıp bittiğini belirten Erkek, AA’yı “Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir?” diyerek eleştirdi.

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Erkek, şunları yazdı “AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! #Ankara’nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin.”