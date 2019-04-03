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Yaramazlara biraz batar!

CHP’den AA’nın ‘Ankara’da oylar yeniden sayılıyor’ haberine yalanlama

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AA’nın ‘Ankara’da 11 ilde oylar yeniden sayılacak’ haberine Twitter’dan tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

11 ilçenin önemli bir kısmında sayımın yapılıp bittiğini belirten Erkek, AA’yı “Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir?” diyerek eleştirdi.

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Erkek, şunları yazdı “AA yine bildiğimiz gibi, yine görev başında! #Ankara’nın 11 ilçesinde sayım yapılıyor haberi yalandır! Bu ilçelerin önemli bir kısmında zaten sayım yapıldı ve bitti. Yeni bir haber gibi sunulma nedeni nedir? #MazbatamızıVerin.”

Ankara’nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılıyor

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