CHP’den 23 Haziran yorumu: Halk kredi verdi, başarılı olmak zorundayız

CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin 23 Haziran seçim sonucunu değerlendirdiği toplantıda, alınan oyların ‘emanet‘ olduğu görüşü öne çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

GazeteDuvar’dan Nergis Karakaya’nın haberine göre, AKP seçmeninin yüzde 3’ü, sandığa gitmeyen çeşitli parti seçmenlerinin de yüzde 8’i CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdi.

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Kılıçdaroğlu: Bu oyları sürdürülebilir hale getirmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bu oyların tamamı bizim oylarımız değil. CHP’nin yanı sıra burada İYİ Parti, HDP, AKP, MHP’nin de oyları var” diye konuştu.

Önemli olanın bu oyların ‘sürdürülebilir‘ olması gerektiğini vurgulayan CHP lideri, “Sorunları çözücü yaklaşımla çalışmalıyız. Toplumu kucaklayıcı bir politika ve söylem içinde olmalıyız” dedi.

‘HDP’nin desteğine yeterli karşılığı veremedik’

Toplantıda Kürt seçmenin desteğine ilişkin konuşmalar oldu.

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Bazı üyeler dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili eleştiriler aldıklarını ve HDP’nin 31 Mart’taki desteğine yeterince karşılık verilmediğini ifade etti.

Kürt sorununun çözümüne dair talepler ve beklentiler de dile getirildi.

‘Halk kredi açtı, başarısız olursak bedelini hem biz öderiz hem Türkiye öder’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçimlerde kazanılan çok sayıda belediyeye dikkat çekerek, “Büyük bir sorumluluk yüklendik. Tabiri caizse bize önemli bir kredi açıldı. Şimdi vatandaş bizi izleyecek” dedi.

Belediyelerde sorun çözme konusunda güven sağlanırsa, bir dahaki seçimlerde iktidara gelebileceklerinin altını çizen Torun, “Başarısız olursak bunun bedeli hem bize hem de Türkiye’ye çıkar” dedi.



