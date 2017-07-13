CHP’den 15 Temmuz görsellerine tepki: Aziz Nesin’lik olay, garabet

CHP, 15 Temmuz’un yıldönümü için hazırlanan afişlerden birinde 26 yıl önce çekilen ABD’li askerin fotoğrafının kullanılmasını ‘Aziz Nesin’lik olay’ diye tanımladı.

Darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlatılan afişlerde 15 Temmuz’da sembolleşen noktalarda yurttaşlar ile darbecilerin karşı karşıya geldiği anlar resmediliyordu.

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Görsellerden birinde halkın karşısındaki bir asker görüntüsünün Pulitzer ödüllü ABD’li fotoğrafçının çalışmasından alındığı fark edilmişti.

Körfez Savaşı sırasında çekilen fotoğraf, Detroit Free Press’te 1991 yılında yayınlanmış, bir sonraki sene dünyaca prestijli World Press Photo ödülüne layık görülmüştü

‘Aziz Nesin’lik olay’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 15 Temmuz için kullanılan afişleri eleştirdi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Bingöl, soru üzerine görseller hakkında CHP’nin görüşünü şu sözlerle anlattı: “26 yıl önceki fotoğrafı montajlayarak kullanmaları Aziz Nesin’lik bir olay. Herhalde mizah yazarlarına ciddi malzeme olacaktır. Bir garabettir. Orduyu da rencide edebilecek bir fotoğraf tüm bilboardları süslüyor.”

Yürüyüş örneği

Meclis’in 15 Temmuz’u ‘Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ilan ettiğini dile getiren Bingöl, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na 13.00’teki özel oturum hariç bir davet gelmediğini söyledi.

CHP ve HDP, Meclis’te Cumhurbaşkanlığı himayesinde gece düzenlenen etkinliğine davet edilmemişti.

CHP’nin 93 yıllık bir parti olduğunu, şiddetle ilişkilendirebilecek bir davranışları olmadığını anlatan Bingöl, buna son örneğin ‘Adalet Yürüyüşü’ olduğunu, provokatif davranışlara karşı tepkilerinin belli olduğunu kaydetti.

CHP, yürüyüş boyunca tüm protestolara alkışla karşılık vermişti.

‘Kalpazanca’

Bingöl, 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Raporu’nda Kılıçdaroğlu’a yöneltine ‘FETÖ’ suçlamasına tepki gösterdi: “Bunun adı çirkinlik desem, rezalet desem tarif etmiyor. Bunun adı siyasi kalpazanlık. Daha önce arkadaşlarımıza dağıtılan metin değiştirilmiş, genel başkanımıza yönelik son derce yakışıkısız cümleler, kalpazanca rapora yerleştirilmiş. Bizim genel başkanımızı Fetullahçı Terör Örgütü’yle ilişkilendirmeye kargalar bile güler. Neden? Çünkü biz yıllardır bu örgütü, ‘F tipi örgütlenme’ diye nitelendiren bir siyasi partiyiz. Çünkü bizim genel başkanımız 15 Temmuz gecesi talimat vererek, ‘Süratla Ankara’daki milletvekilleri parlamentoya gitsin’ diyen bir siyasi liderdir. Çünkü bizim genel başkanımız uçaktayken yanında oturan AKP’nin önemli isimlerinden Hayati Yazıcı’ya daha darbe girişimi netleşmeden, ‘Kimden, nereden gelirse gelsin, biz bu darbe girişimine karşıyız’ diyen bir genel başkandır. Şimdi sırf bu darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkmasın diye başkalarına yönlendirmek adına bu tür kurnazlıklar yapılıyor. Bunlar çirkindir, bunlar Meclis’e yakışmayan girişimlerdir.”

Bingöl, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de konuşmasında değindi: “Son zamanlarda AKP sözcüleri açıklama yapmıyor, Sayın Bahçeli onların yerine açıklama yapıyor. İlişkilerini sürdürüyorlar.”