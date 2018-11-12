CHP’den 10 Kasım’da ‘genelev’i yazan Engin Ardıç’a suç duyurusu

CHP, 10 Kasım’daki yazısı nedeniyle Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ardıç, 10 Kasım’da kaleme aldığı ‘Gülmek yasaktı’ başlıklı yazısında, öğrenciliğini anlatarak eskiden 10 Kasım’larda gülenlerin cezalandırıldığını ifade etmişti.

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Ardıç, 10 Kasım’da tiyatro, sinema ve gazino dahil birçok yerin kapatıldığını belirterek “Hani ahlak zabıtasının kasabaya gelen her tiyatro topluluğundaki kadın sanatçıları ‘muayeneye tabi tuttuğu’ yıllar… Genelev de kapalı mıydı, çocuktum, bilmiyorum” diye yazmıştı.

İki suçlama

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Berkay Düzce öncülüğünde bir grup, bugün Çağlayan adliyesine giderek Ardıç hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Dilekçede Ardıç ‘Atatürk’e ve hatırasına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’yla suçlandı.

‘Atatürk fikirlerini savunacağımızı Türkiye gençliğine belirtiyoruz’

Adliye önünde CHP’liler ‘Çamur medyanızda atamıza hakaret edemezsiniz’ yazılı pankart açarken ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ ve ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganlarını attı.

Düzce, Ardıç’ın yazısıyla ‘bir kez daha ne kadar terbiyeden ve bu ülkenin değerlerinden uzak olduğunu gösterdiğini’ savunarak şunları kaydetti: “Bizler Atatürk ve fikirleri bu topraklarda bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye ve bütün milli değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Buradan tüm kamuoyuna ve Türkiye gençliğine bir kez daha belirtmek istiyoruz.”