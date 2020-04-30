CHP’den 1 Mayıs raporu: Son 17 senede 24 bine yakın işçi hayatını kaybetti

CHP’nin raporuna göre son 17 senede 24 bine yakın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Pixabay

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Mayıs öncesi ‘işçi ve emekçiler ihlal raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

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Çeşitlik meslek örgütleri ve resmi rakamlardan derlenen veriler şöyle:

*2002-2019 yıllarında en az 23 bin 980 işçi ‘önlenebilir sebeplere rağmen’ yaşamını yitirdi. Bu sayı 2019 için 1736 olarak kayda geçti.

*2019 yılında ölenlerin 23’ü (yüzde 1.32) sendikalı işçi, 1713’ü ise (yüzde 98.68) sendikasız işçidir.

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*Türkiye’de 2019’da 10 bin civarında insanın meslek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylemek mümkün.

*11 Mart-10 Nisan tarihlerinde en az 159 işyerinden 855 işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı.

*Türkiye’de Mart 2020 itibariyle 5-17 yaş grubunda 16 milyon 547 bin çocuk bulunurken, 720 bini çalışıyor.

Tanrıkulu’nun raporunda şu ifadelere de yer verildi: “Bu sene 1 Mayıs’ta meydanlarda olunmasa da evlerimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı ruhunu diri tutacağız. Yaşamını kaybedenleri saygı ile anarken, hak mücadelesini sürdürenleri selamlıyorum.”