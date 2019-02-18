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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de yine yerel seçim istifası: Bir ay önce koltuğa oturan il başkanı görevi bıraktı

CHP’nin Gaziantep il yönetimi, parti tabanıyla anlaşmazlık yaşadığını belirterek istifa etti.

Fotoğraf: chp.org.tr

Yazılı açıklama yayınlayan il başkanı Melih Merin ve yönetim kurulu üyeleri, istifa kararının ‘belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesindeki sıkıntı nedeniyle’ alındığını ifade etti.

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İstifa dilekçelerinin genel merkeze gönderildiği ifade edilen açıklamada, listelerin belirlenmesinde il yönetimiyle parti tabanının farklı düşündüğü aktarıldı.

Açıklamada şöyle dendi: “Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına yönetimden çekilmeye karar verdik.”

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Meriç bir ay önce göreve başlamıştı.

CHP’de bazı teşkilatlar ve belediye başkanları, partinin yerel seçim kararları nedeniyle istifa etmişti.

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