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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de yeni yönetim belli oldu: İnce’nin listesindeki Özkan MYK’da

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeni parti meclisinin (PM) oluşması sonrası Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.

 

Parti örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığına Bülent Tezcan, genel sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Bülent Tezcan parti sözcülüğüne de devam edecek.

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Eski yönetimde parti örgütlerinden sorumlu olan Tekin Bingöl’ün MYK’daki yeni görevi insan hakları olacak.

Tuncay Özkan, basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Özkan, Muharrem İnce’nin listesinden PM’ye seçilmişti.

Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de kamu diplomasisinden sorumlu olacak.

Muharrem Erkek hukuk politikalarından, Gamze İlgezdi halklar ilişkilerden, Aykut Erdoğdu ekonomi politikalarından, Gülüzar Karaca doğa haklarından sorumlu olacak.

Seyit Torun’ın belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da sürecek.

Sosyal Politikalardan Faik Öztrak sorumlu olacak.

CHP’nin yeni MYK’sının tam listesi:

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan

Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun

Genel Sekreter – M. Akif Hamzaçebi

ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz

Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca

Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu

Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık

Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler – Haluk Koç

İnsan Hakları – Tekin Bingöl

İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak

Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz

Sosyal Politikalar – Faik Öztrak

 

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