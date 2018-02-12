CHP’de yeni yönetim belli oldu: İnce’nin listesindeki Özkan MYK’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeni parti meclisinin (PM) oluşması sonrası Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.
Parti örgütünden sorumlu genel başkan yardımcılığına Bülent Tezcan, genel sekreterliğe ise Akif Hamzaçebi getirildi. Bülent Tezcan parti sözcülüğüne de devam edecek.
Eski yönetimde parti örgütlerinden sorumlu olan Tekin Bingöl’ün MYK’daki yeni görevi insan hakları olacak.
Tuncay Özkan, basınla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Özkan, Muharrem İnce’nin listesinden PM’ye seçilmişti.
Dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına Öztürk Yılmaz yeniden getirildi. Ünal Çeviköz de kamu diplomasisinden sorumlu olacak.
Muharrem Erkek hukuk politikalarından, Gamze İlgezdi halklar ilişkilerden, Aykut Erdoğdu ekonomi politikalarından, Gülüzar Karaca doğa haklarından sorumlu olacak.
Seyit Torun’ın belediyelerden sorumlu genel başkan yardımcılığı da sürecek.
Sosyal Politikalardan Faik Öztrak sorumlu olacak.
CHP’nin yeni MYK’sının tam listesi:
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi, Parti Sözcüsü – Bülent Tezcan
Yerel Yönetim Politikaları – Seyit Torun
Genel Sekreter – M. Akif Hamzaçebi
ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu – Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim – Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler – Öztürk Yılmaz
Doğa Hakları – Gülizar Biçer Karaca
Ekonomi Politikaları – Aykut Erdoğdu
Eğitim Politikaları – Lale Karabıyık
Halkla İlişkiler – Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları – Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler – Haluk Koç
İnsan Hakları – Tekin Bingöl
İşçi Sendikaları- Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları – Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları ve Odalar – Çetin Osman Budak
Kamu Diplomasisi – Ünal Çeviköz
Sosyal Politikalar – Faik Öztrak