CHP’de Tezcan’dan Yarkadaş’ın ’50 bin sandık’ iddiasına yalanlama: İftira

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “24 Haziran’da 50 bin sandıktan veri alamadık” diye bir açıklaması olmadığını söyledi.

CHP parti meclisi üyesi ve eski milletvekili Barış Yarkadaş, partisinin 24 Haziran seçimlerinde 50 bin sandıktan veri alamadığını ve 20 bin sandıkta partinin müşahidinin bulunmadığını kaydetmişti. Yarkadaş, bunu 24 Haziran seçimlerinin ardından toplanan parti meclisinde sözcü Bülent Tezcan’dan işittiğini dile getirmişti.

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AA’nın haberine göre, Tezcan, “Barış Yarkadaş tarafından parti meclisi toplantısında dile getirdiğim iddia edilen, ‘50 bin sandıktan 24 Haziran’da veri alamadık’ şeklindeki açıklama tamamıyla gerçek dışıdır. Ne benim ne de bir başka arkadaşımızın böyle bir sözü olmamıştır” dedi.

Söz konusu açıklamanın CHP’yi yıpratma amacı güttüğünü değerlendiren Tezcan , CHP’nin tüm sandıklara sahip çıktığını belirterek, yalan ve iftira ile gerçeği karartmanın gazetecilik olmadığını vurguladı.