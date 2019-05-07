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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de seçim kararı: Boykot yok

CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.

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CHP parti meclisi ve milletvekilleri, YSK’nın iptal kararının ardından bugün saat 10.00’da toplandı.

İmamoğlu: Hep beraber güzel işler başaracağız

Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu “İstanbul’umuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız” diye konuştu.

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Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidi ” dedi.

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