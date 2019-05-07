CHP’de seçim kararı: Boykot yok

CHP, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimini boykot etmeyip katılacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin seçim sonucuna yaptığı itirazı dün (6 Mayıs) karara bağlayarak yediye karşı dört oyla kabul etmişti. Yeni seçim 23 Haziran’da yapılacak.
CHP parti meclisi ve milletvekilleri, YSK’nın iptal kararının ardından bugün saat 10.00’da toplandı.
İmamoğlu: Hep beraber güzel işler başaracağız
Toplantı çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu “İstanbul’umuza şunu söyleyelim. Hep beraber çok güzel işler başaracağız” diye konuştu.