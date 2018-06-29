CHP’de seçim anlaşmazlığı: Erzurum’da il yöneticileri istifa etti

Erzurum’da CHP’nin il yönetiminden 10 kişi istifa etti.

İstifa haberini duyuran il başkan yardımcısı Hilal Nur Çokoy, il başkanı Bülent Oğuz’u Muharrem İnce’nin mitingini iptal etmek ve bazı uygulamaları yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini almadan yapmakla suçladı.

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Açıklamada, vekil adaylarının bir araya getirilmediği, örgüt desteği verilmediği ve adayların kendi inisiyatifleriyle çalışma yaptığı belirtilerek bundan dolayı seçimde başarısız sonuç alındığı ifade edildi.

Oğuz’un parti içi bazı konularla suçlandığı açıklamada şunlar kaydedildi: “Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak. Parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz.”

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İstifa eden isimler şöyle: Hakan Polat, Hilal Nur Çokoy, Ali Koç, Cem Erdeveciler, Süleyman Özbek, Baha Yalçın, Cemal Koçak, Göndel Bulut, Harun Reşit Aytaç, Gülten Güneş.

‘Gereğini yaptık’

İl başkanı Oğuz ise şunları ifade etti: “Bu son istifa açıklamasında bunların üç tanesi otomatikman yönetimden düşmüş. Bu şu demek. Yani mazeretli veya mazeretsiz üç defa il yönetim kurulu toplantısına katılmayan il yönetim kurulu üyesi otomatikman yönetim kurulu üyeliğinden düşer. Bu CHP’nin tüzüğünde var zaten. Seçim arifesinde biz bunların hiçbirini çalıştırmadık. Hiçbir şekilde de yine arkadaşlarımızı kaybetmek istemedik. Seçimde bizle olmayan arkadaşlara gerekeni yapmamız gerekiyordu ve yapıldı. Tüzüğün verdiği bir karar. Diğer arkadaşlarımızda zaten başından beri ufak tefek bir rahatsızlıkları vardı. İl yönetimimiz devam ediyor. Yaklaşık 16- 17 kişiyle devam ediyor. Burası bir siyasi partidir. Bize itirazı olan muhakkak olur. Biz isterdik ki gelip burada konuşup istişare edelim istifa edilecekse hep beraber, yapılması gereken varsa hep beraber yapalım.”