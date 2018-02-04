CHP’de parti meclisi üyeliği ihtimali ortadan kalkan Mengü: Benlik bir durum yok

Gazeteci Nevşin Mengü’nün CHP kurultayında parti meclisi için İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin ekibinde yer alma ihtimali, parti üyesi olmadığı gerekçesiyle ortadan kalktı.

Cihaner ve Böke’nin öncülük ettiği grup, listede yer almasını istedikleri, ancak parti üyesi olmayan bazı isimleri Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla üye yaptırmak için yoğun çaba harcadı ancak bu girişim sonuçsuz kaldı.

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Bu çerçevede, CHP’de üyeliği gündeme gelen isimler arasında Mengü de bulunuyordu. Mengü ve diğer isimlere üyelik için MYK’den karar çıkmadı. CHP tüzüğüne göre yetkili kurullara aday olabilmek için parti üyeliği gerekiyor. Kurultay sürecinde ancak MYK kararıyla üye olunabiliyor.

Twitter hesabından konuyla ilgili haberi paylaşan Mengü, “Pm üyeliği konusunda bir talebim olmadı, teklif partiden geldi. Kendileri talep etti, prosedürü kendileri oturtamadı, benlik bir durum yok” diye yazdı.

Mengü’nün babası Şahin Mengü, CHP’li eski bir milletvekili.