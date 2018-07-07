CHP’de olağanüstü kurultay gündemi: İzmir’de en az 30 delege imza veriyor

CHP’de İzmir’deki delegelerin olağanüstü kurultay için pazartesi ya da salı günü imza toplama çalışması başlatacağı bildirildi.

Meclis ve cumhurbaşkanı seçiminde kazanamayan CHP’de gözlerde üst üste çok sayıda seçim kaybeden genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklif edip koltuğu istese de genel merkezden kabul görmedi.

Partide genel başkanın değişmesi için olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Bunun için de 1260 CHP delegesinden 630’unun noter onaylı imzası gerekiyor.

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Son olarak, İnce’nin partisinde genel başkan değişimi sağlayabilecek olağanüstü kurultay için delegelerden pazartesi günü imza toplamaya başlayacağı bildirilmişti.

En az 30 imza

Egemedyası.com’da yer alan habere göre, İzmir’deki imza toplamada ilk etapta 30-35 delegenin imza vereceğini beklediklerini belirten eski CHP Bornova ilçe başkanı Nevzat Kavalar ortak bir dilekçe örneği hazırladıklarını söyledi.

Kavalar, “Dilekçe örneği hazırlayacağız. Olağanüstü kurultay istiyoruz denmeyecek. Tüzüğün şu maddesi bu maddesi, tüzükteki yeni düzenlemelerin de olduğu örnek dilekçe olacak. Dilekçe örneği hazırlanacak. Noter huzurunda imzalar atılacak. Herkes istediği noterde imzalayacak. 15 gün süresi var. 15 gün içerisinde atıldıktan sonra problem olmuyor” diye konuştu.

14 CHP İzmir milletvekili ve PM üyeleriyle birlikte 69’u bulan kurultay delegelerinden en az 35’inin imza vereceğini dile getiren Kavalar, “Genel Merkez ön imza toplayalım demiştik, bunu kabul etmeyince, Pazartesi ya da salı günü başlayacak. Ciddi anlamda imza verecek arkadaşımız var. 30-35 olabilir. En düşük oyumuz 30. Konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Benim görüştüklerim var, diğer arkadaşların görüştükleri var. Bunu buluruz. Bu rakama ulaştığımızda, Milletvekilleri var, PM üyeleri var. Onlar doğal delege. Yaklaşık 69 delege. Bizim hedefimiz 52 delegeden başlayacak” dedi.