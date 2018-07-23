CHP’de muhalifler 618’e ulaştı: İmzalar pazar gününe kadar teslim

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP’de olağanüstü kurultay için 618 delegenin noter tasdikli imza verdiğini, yeterli olan 625 sayısının çok daha üstünde imza toplamayı amaçladıklarını söyledi.

24 Haziran seçimlerindeki oy kaybının ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden geçen hafta pazartesi günü imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 625 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

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AA’nın haberine göre, imza toplama işleminin devam ettiğini belirten Tüzün, “İmzaları pazar gününe kadar teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.