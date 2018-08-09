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Yaramazlara biraz batar!

CHP’de muhalif kanat ‘yol haritası’nı 12 Ağustos’ta belirleyecek

 

CHP’de olağanüstü kurultay için imza veren delegeler, 12 Ağustos’ta Muharrem İnce’nin de katılacağı toplantıda bir araya gelecek. Muhalif kanadın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini  bu toplantıda belirleyeceği belirtildi.

Fotoğraf: chp.org.tr

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre kurultay isteyen Çağrı Grubu, imza veren delegelere bir mesaj gönderdi.

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Mesajda, izlenecek yolun belirlenmesi için 12 Ağustos saat 14.00’te Ankara’daki Latanya Otel’de kurultay isteyen delegelerin toplanacağı ifade edildi.

Haberde, tüzük kurultayına gidilip gidilmemesi tartışılacak. Eğer bu öneri kabul görürse pazartesi günü delegeler yine notere gidip imza verecek. Tüzük kurultayı için delegelerin beşte biri, yani 248’nin imzası yetiyor.

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Muhalifler, tüzük kurultayında 622 imza toplayarak genel başkan seçimi yapmayı planlıyor. Toplantıya İnce’nin de katılacağı dile getirildi.

Yargı tartışması

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in haberine göreyse toplantıya imza veren 12 parti meclisi üyesi ile yedi milletvekilinin tam kadro katılması bekleniyor.

İmza sürecinde yaşandığı savunulan usulsüzler için yargı seçeneğinin devreye sokulma olasılığının da konuşulacağı toplantıda, bazı imza verenlerin partiyi yargıya taşıma konusunu kesinlikle reddettiği, hatta böyle bir durumda tüzük kurultayı için imza vermeyebilecekleri dillendiriliyor.

Bu nedenle toplantıda yargı ile ilgili olarak İnce’nin net tavır koyması gerektiği belirtiliyor. Ancak süreç bir delegenin dahi yargıya gitmesiyle başlatılabilir.

Hedef madde

Tüzük kurultayı kararı alınması durumunda gündemin, seçimli olağanüstü kurultay için salt çoğunluk isteyen tüzük maddesinin değiştirilmesinin amaçlandığı ve bu oranın partiler yasasına uygun hale getirileceği konuşuluyor.

Tüzük kurultayında, seçimli olağanüstü kurultayı düzenleyen 48’nci maddenin değişikliği için kapalı oylama önerilebiliyor ancak maddenin değişikliği için tüzüğe göre yine salt çoğunluk gerekiyor.

Olağanüstü kurultay için delegelerin imzalarını sayan CHP yönetimi, yeterli imzanın bulunmadığı gerekçesiyle kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Muhalif kanat ise sayılarla oynandığını, yeterli imzanın bulunduğunu öne sürmüştü.

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