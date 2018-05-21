CHP’de liste dışı kalanlardan tepkiler: ‘Tezcan istemedi diye yokuz’

CHP’de aday listelerinin netleşmesiyle birlikte liste dışı kalan bazı milletvekilleri Twitter’dan tepki gösterdi.

İstanbul Milletvekili Eren Erdem liste dışı kalmasıyla ilgili çok sayıda mesaj paylaştı. Erdem ilk mesajında “Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!” dedi.

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Erdem başka bir ‘tweet’inde de şöyle dedi: “Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın kendilerini istemediği için listede bulunmadıklarını belirten Eren Erdem, şöyle devam etti: “Can sağlığı olsun. Faşizme karşı mücadeleye devam!” diye yazdı. Eren Erdem bu ifadelerinin ardından, “Nerede bir mağdur varsa yanında biten @barisyarkadas, her yerde olmayı başaran @draliseker, Sol adına mücadele eden @ilhancihaner ve diğer tüm dostlar. Çizildik 🙂 Neyse sorun değil. AKP’yi yenince hallederiz. 24 Haziran’dan sonra…” diye yazdı.

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Haluk Pekşen: Mustafa Kemal’ın askerleri üzülmeyin

Liste dışı kalan Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen: “Mustafa Kemal ATATÜRK’ün askerleri üzülmeyin ne pahasına olursa oldun asla BOP projesine teslim olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ağır ve meşakkatli bir süreçten geçerken mücadele gücümüz kırılabilir ancak azmimiz asla. Nefas alıyorsak hayat vardır. Hayat varsa umut da vardır”

Hüsnü Bozkurt: Sel gider kum kalır

Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt: “Sevgili CHP’liler; açıklanan MV aday listesinin yarattığı havayı görüyor, anlıyorum. Sakin olmak gerek.Sadece şunu söylemek isterim ki;ben CHP’liyim,Mustafa Kemal’in Askeriyim.Hiç bir güç SON KALE CHP’yi BOP’a ve emperyal planlara teslim edemeyecektir. SEL GİDECEK KUM KALACAKTIR!”

Yarkadaş: İktidar için çalışacağız

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada “Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız” dedi.