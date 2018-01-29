CHP’de liderliğe talip olan İnce: Utangaç laiklerden olmayacağız

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CHP’nin 3 Şubat’taki 36’ncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olan Muharrem İnce kazanacağından kuşkusu olmadığını belirterek, “Önce emek önce sol diyen bir parti” vaat edip ‘utangaç laiklerden’ olmayacağını söyledi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın söyleşi yaptığı Muharrem İnce’nin temel tartışma konularıyla ilgili yaptığı açıklamalar satır başlarıyla şöyle:

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‘Önce emek önce sol diyen bir parti’

– Cumhuriyetimizin geleceği tehlikedeyse bizlerin hiçbir önemi yok. Bunun için kutuplaşmış bir Türkiye’de büyük uzlaşmayı gerçekleştirmek için adayım.

– Birlikte yaşama arzusunu kaybetmek üzereyiz. Cumhuriyetçi, kamu anlayışı temelinde büyük uzlaşmayı yeniden kurmamız lazım. Bunun için de yenilenmek durumundayız. Zamanında yenilenemeyenlerin gereğini yapamayanların kaderi dağılmaktır, parçalanmaktır. Bu kaderi tersine çevirmek için adayım.

– Önce insan, önce emek, önce sol diyen bir parti olduğumuzu unutmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucularına yapılan saldırılar karşısında sadece direnen olmayacağız, kazanan olacağız.

‘Direnen değil kazanan olacağız’

– Sayın Genel Başkan’a teşekkür ediyorum yaptıkları için. Ama 1972’yi düşünmek lazım. 1972 Kurultayı’nda İsmet Paşa’ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit’e oy verdiler. İsmet Paşa’yı sevmiyorlar mıydı? Hayır, seviyorlardı ama partinin yenilenmesi gerekiyordu. Bunu başardı o günkü delegeler. Ecevit genel başkan oldu, CHP’yi de birinci parti yaptı. Bugün de CHP’nin yenilenmesi lazım.

‘Partide yüzde 10 barajı kaldırılmalı’

– Türkiye’de adalet istiyorsak partimizde de adalet olacak. “Türkiye’de yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalı” diyorsak, kendi içimizde de yüzde 10 barajı olmayacak.

– Benim sloganım “Önce CHP’de değişim sonra Türkiye’de değişim. Önce CHP’de devrim sonra Türkiye’de devrim.” Laiklik demokrasimizin temelidir. Utangaç laiklerden olmayacağız. Laikliğin olmadığı bir yerde demokrasi olamaz. Yerinden yönetimi katılımcı demokrasinin temeli sayacağız. Mevcut ekonomik sorunlarımızı aşacağız. İnsani gelişmişlik ölçütü olmadan yapılacak kalkınmayı kabul etmiyoruz. Gelir dağılımını düzeltmek hedefimiz. Dolaylı vergilerin oranını gelişmiş ülkeler düzeyinde tutmak, tarımda yeniden kendine yeten bir ülke olmak, sattığı aldığından fazla olan bir ülke olmak, ekonominin aktörlerine hukuki güvenceler sağlamak, neo liberal ekonomik politikaların yerine kamu yararını öne çıkaran politikalar izlemek hedefimiz.

‘Aydınlarımızla buluşacağız’

– Mevcut kutuplaşma içinde sesimizi karşıdaki duysun diye olmadık işlere kalkışmayacağız. Partimize transfer dönemini kapatıp, katılımı sağlayacağız. Bizim kiminle bir kesişim kümemiz varsa onunla diyalog içinde olacağız. Bu kesişim kümesi Cumhuriyet, yolsuzluk ve yoksulluğa karşı olmak… Cumhuriyet’le sorunu olmayanlarla dayanışmamızı güçlendireceğiz. AKP’ye karşı söylem geliştiren örgütlenmeleri yaratacağız. Aydınlarımızla buluşacağız.

‘Seçileceğimden kuşku duymuyorum’

– Herkesi yapılacak kurultaya davet ediyorum. Ankara sokaklarının Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi insan seliyle birlikte değişim rüzgarını estirmeleri gerekiyor. Bu kurultay delegelerinin vicdanlarında yer bulacaktır. Sokaktaki değişim talebinin kurultaya da yansıyacağına inanıyorum. Genel başkan seçileceğimden de hiç kuşku duymuyorum.

– Genel başkanımızı ayrı yanındakileri ayrı değerlendiriyorum. Kraldan fazla kralcılar olduğunu görüyorum. Bu kişilerin kurultayda ne yapacaklarını göreceğiz. Delegelere baskı yaptıklarını biliyoruz.

– Benim listemde Cumhuriyet ve Atatürk ile sorunu olmayan herkes olacak. Gençlik kollarından beri siyaset yapıyorum. CHP’de farklı bakış açıları olabilir, kendini daha solda tanımlayan arkadaşlarımız olabilir, olmalıdır. Ben ilkeli bir siyasetten yanayım.